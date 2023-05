Buona la prima per la SPB Ilario Ormezzano Sai, San Paolo superata 3 a 0

Schiacciante vittoria per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che ha conquistato la prima gara di playoff. Una partita molto complicata, interpretata al meglio dalla compagine biellese. Il risultato finale di 3 a 0 incornicia una prestazione incredibile dei ragazzi di coach Di Lonardo. Nonostante tutte le difficoltà la SPB Ilario Ormezzano Sai ha superato il Volley San Paolo e ha messo la freccia in questo girone.

“Grande prestazione su un campo difficile come quello di San Paolo - dice lo schiacciatore Luca Cravera -. La squadra ha approcciato bene alla gara con un mix di grinta e consapevolezza. Questo ci ha permesso di essere lucidi nei momenti in cui San Paolo ha difeso e sprecato poco, e di spingere scavando solchi importanti. Ora ci aspettano due settimane in cui ricaricare le pile e preparare la testa a Val Chisone”

Buona la prima per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che ha sconfitto il Volley San Paolo. Adesso le speranze sono tutte rivolte verso la gara di domenica 21 maggio, contro Val Chisone, che deciderà il futuro della SPB.

Volley San Paolo - SPB Ilario Ormezzano Sai 0-3

Parziali: 20-25; 17-25; 17-25.

Tabellino: Cravera 13, Debenedetti 12, Frison D. 11, Frison E. 3, Gallo 0, Marchiodi 7, Scardellato 15, Sganzetta 0, Ujkaj 1. Libero: Vicario. NE: Brusasca, Ricino.