Forza Italia, Pella alla manifestazione azzurra di Milano: “Vedo stesso entusiasmo di 30 anni fa”

“Sono in Forza Italia da quando Silvio Berlusconi, nel 1994, ha deciso di scendere in campo. Sto vivendo questa due giorni con grande emozione, perché vedo lo stesso entusiasmo di trent’anni fa”. Così Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a Montecitorio, commentando la manifestazione azzurra in corso a Milano.

“Ci sono tantissimi giovani, motivati, felici di stare qui, che aspettano con trepidazione l’intervento del presidente Berlusconi. E poi ci siamo noi, che eravamo giovani nel 1994. Anche noi, con grande emozione, aspettiamo il presidente. Questa volta lui non verrà: apparirà in video, ma la gioia di vederlo sarà comunque grandissima. Molti, come me hanno oggi incarichi importanti di governo, in Parlamento, nelle amministrazioni locali: questo è solo merito suo, e noi gliene rendiamo grazie. Ma siamo tutti uniti in questo partito che è sulla breccia da oltre trent’anni e anche oggi sta dimostrando di essere più che mai vivo e pronto ad affrontare le prossime sfide. Il Presidente Berlusconi rimane l’unico grande leader in Italia e nel mondo e noi abbiamo un grande futuro”, conclude.