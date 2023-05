Lions Biella, torna la sfilata benefica

Mercoledì 10 maggio alle ore 20 torna a Biella la sfilata di moda organizzata dal Lions Biella Bugella Civitas con gli abiti e gli accessori eleganti di THE CORNER.COM., la nota boutique di moda di via Italia 7, punto di riferimento per lo shopping dei migliori brand italiani e stranieri.

L'evento si svolgerà in una delle suggestive sale della Woolbridge Gallery in Salita di Riva 3, lo spazio museale di arte contemporanea sulle rive del torrente Cervo, allestito negli spazi dell'ex Lanificio Pria. La serata, a sfondo benefico, comprenderà anche la cena con il catering del Ristorante Il Faggio di Pollone.