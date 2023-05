E' arrivata la Primavera, a Candelo arriva il Mercato della Terra

La data della prima domenica di maggio segna un momento di transizione importante, per alcuni anni l’organizzazione del mercato agricolo di Candelo ha accompagnato i produttori ad allinearsi alle linee guida del Mercato del Terra di Slow Food. Senza escludere nessuno si sono approfondite tecniche colturali sostenibili, la necessità di rispettare l’ambiente in cui viviamo e la tutela della biodiversità agroalimentare andando a valorizzare varietà vegetali e razze locali.

I produttori del mercato selezionati secondo i principi di prossimità e di aderenza alle linee guida di Slow Food, vede ora un gruppo di produttori forte e coeso impegnato a fare educazione attraverso il gesto quotidiano di fare la spesa, un gesto concreto per contrastare problemi estremamente attuali e di enorme portata come la crisi climatica.

Questa Domenica si festeggerà il termine di questo prezioso lavoro e si darà il lancio all'appuntamento di domenica 4 Giugno inaugurazione del Mercato della Terra.

Domenica 7 Maggio saranno presenti tantissimi produttori per questo felice appuntamento e per l'occasione ci sarà una troupe che farà riprese e interviste ai protagonisti del Mercato. Alle ore 11:00 si svolgerà in Sala Cerimonie interno Ricetto, l'Assemblea dei soci di Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta, appuntamento di rilievo per Slow Food con la partecipazione di delegati provenienti da tutta la Regione. L’assemblea è itinerante, tocca tutta la nostra regione e per la prima volta si svolge a Candelo. Alle ore 15:30 un appuntamento pensato per i più piccoli, seguendo il racconto di Peter Brown, il Giardino Curioso, si svolgerà un laboratorio dedicato alla realizzazione di Bombe di Semi, tecnica antica usata per la semina che consiste nel creare una sfera di argilla e semi di fiori da lanciare o appoggiare semplicemente sul terreno, senza bisogno di interrarli per trasformare aree abbandonate delle città in aiuole fiorite.