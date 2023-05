Con il Treno delle meraviglie, da Cuneo a Torino un viaggio nel tempo su carrozze storiche degli anni Trenta

Una giornata da non perdere per gli amanti dei treni, delle ferrovie e del territorio. E' ancora da limare il programma definitivo, ma domenica 14 maggio, per la Giornata Ferrovie delle Meraviglie, un treno storico, locomotiva diesel, carrozze Anni 30 "centoporte" e bagagliaio, toccherà diversi punti del nostro territorio.

Un treno e un momento per la rinascita delle ferrovie secondarie piemontesi, che sottolinea il desiderio che vengano valorizzate il prima possibile in un'ottica di sostenibilità e sviluppo nel Nord Astigiano.Partenza da Cuneo alle 9, arrivo a Saluzzo alle 9.32, ripartenza alle 9.47 per arrivare, alle 10 a Cavallermaggiore.

Ripartenza alle 10.30 e arrivo a Castagnole delle Lanze alle 11.25, partenza alle 11.40 e arrivo ad Asti alle 12.05. Partenza alle 12.25 con arrivo a Montiglio-Murisengo alle 12.55. Partenza per Chivasso alle 14.45 e arrivo a Torino alle 15.25.

Il prezzo è di soli 5 euro - Biglietti in vendita attraverso tutti i canali Trenitalia, biglietterie e self-service di stazione, agenzie di viaggio abilitate. Viaggio gratuito per i bambini da 0-4 anni non compiuti. È comunque necessario prenotare il biglietto.