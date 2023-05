Barbaresco, il fascino del vino sta nelle sfumature

A fine gennaio si è svolto l’evento Grandi Langhe 2023, kermesse promossa dal Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, dove sono state presentate le nuove annate dei migliori vini piemontesi, con Barbaresco e Barolo in primis.

Il Piemonte, terra di grissini, tartufi bianchi e nebbia, è anche la patria dei fantastici vini Barolo e Barbaresco, elaborati con la raffinata e delicata uva Nebbiolo. Questi vini rossi robusti e degni di invecchiamento sono i compagni perfetti per ricchi piatti di carne di manzo e selvaggina, risotto con funghi o pasta al tartufo. I vini presentati dalle oltre 240 cantine che hanno partecipato all’evento Grandi Langhe 2023 sono il meglio di quanto l’enologia italiana possa offrire. Ogni anno a gennaio, la regione delle Langhe è la prima a dare il via alla degustazione dei suoi vini. Quest'anno un gruppo selezionato di 36 giornalisti provenienti da tutto il mondo è stato invitato a questo evento unico nel suo genere con l'opportunità di degustare più di 300 vini nei quattro giorni dell’evento dove hanno fatto il loro debutto le annate Barbaresco 2020 e Barbaresco Riserva 2018.

L'inverno secco a cavallo tra 2019 e 2020 avevo preoccupato molto i viticoltori di Barbaresco, ma nella seconda metà della primavera e all'inizio dell'estate alcune piogge molto intense hanno portato una rinnovata allegria e posto fine alle preoccupazioni per la siccità. Le fresche notti di settembre hanno poi rallentato il processo di maturazione e migliorato drasticamente la qualità dei tannini, consentendo alle uve di sviluppare profumi complessi ed una struttura intensa. Tra le bottiglie di vino Barbaresco 2020 presentate nell’evento Grandi Langhe 2023 troviamo il Barbaresco di Giuseppe Cortese, che è stato valutato dagli esperti come un vino rinfrescante, ricco di aromi di frutti rossi con molto energia e austerità allo stesso tempo. Si tratta di un ottimo vino, come da copione quando si tratta della cantina Giuseppe Cortese, che avrà bisogno di tempo per svilupparsi appieno in bottiglia.

In quanto al Barbaresco Riserva 2018, si tratta di un vino abbastanza snello, profumato e leggero, in cui l'eleganza e la finezza del Barbaresco esplodono con grazia, in particolare quando si tratta di etichette particolarmente pregiate come nel caso del Barbaresco Albesani Riserva. L’enoteca Svino.it rappresenta una vetrina eccellente per i vini Barbaresco , con la possibilità di acquistare a prezzi accessibili sia le etichette più rinomate, sia i sorprendenti vini di alcuni produttori di nicchia ed emergenti.

Il vino Barbaresco viene prodotto nei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso e San Rocco Seno d'Elvio che costituiscono la denominazione riconosciuta con la propria DOCG nel 1980, tra le prime d’Italia. Il Barbaresco affonda dunque le proprie origini nel territorio situato a sud del fiume Tanaro e le fresche brezze marine che risalgono la valle fanno maturare le uve più velocemente rispetto alla zona del Barolo. I tannini dell’uva Nebbiolo che matura qui sono delicatamente filigranati e producono vini voluttuosi che sono più facili da bere in giovane età rispetto al nobile cugino.

I vini di Treiso e San Rocco rappresentano il volto più femminile e floreale del Barbaresco, e proprio questa è solitamente l’immagine associata a questo vino, mentre Neive ed il borgo stesso di Barbaresco propongono all’assaggiatore una struttura e una complessità più maschili, che si avvicinano dunque maggiormente alle caratteristiche del Barolo, vino con cui il paragone è costante. In quanto agli abbinamenti con il cibo, Il Barbaresco, per via del suo stile leggero ed allo stesso tempo maturo, si abbina bene all'agnello o al maiale quando bevuto giovane, mentre le bottiglie invecchiate possono essere stappate per accompagnare degnamente un risotto ai funghi e tartufo bianco.