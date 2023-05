Il Maggio dei libri 2023 è protagonista a Vigliano

Anche quest’anno la biblioteca comunale di Vigliano Biellese aderisce alla campagna nazionale “Il maggio dei libri” ideata dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L'iniziativa è nata nel 2011 con l'obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri e portare la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.“4 venerdì per chi ama la lettura e per contagiare chi non legge”.

Programma:

Venerdì 12 maggio ore 17:00: Sara Anchisi presenta il suo saggio breve “Una mente eccelsa. Piccolo omaggio a Amedeo Avogadro” in dialogo con Adriano Leone

Venerdì 19 maggio ore 17:00: Il maggio dei nostri lettori. Marina Coppe e Bianca Miledi Battistello propongono “Il racconto dell’isola sconosciuta” e “La storia di san Michele”

Venerdì 26 maggio ore 17:00: Viaggio fra amati libri. Maria Pace Nemola da “Vestivamo alla marinara” a “I Promessi sposi”

Per informazioni e prenotazioni:scrivere a biblioteca@vigliano.info oppure telefonare allo 015 811887 da martedì a venerdì dalle 14:30 alle 18:00