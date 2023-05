“Scuola Plus”, quattro scuole in visita ai musei di Pettinengo

All’interno del progetto “Scuola Plus”, dedicato a tematiche di educazione civica e finanziato da un bando biennale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, martedì 9 maggio quattro classi prime della scuola secondaria di primo grado degli Istituti comprensivi di Vigliano, Biella 2, San Francesco e Andorno trascorreranno un’intera giornata a Pettinengo.

L’attività didattica, realizzata grazie alla collaborazione tra gli Istituti Comprensivi, il DocBi Centro Studi Biellesi e la cooperativa sociale Maria Cecilia, ha focalizzato l’attenzione degli allievi sulle dinamiche migratorie del passato (in uscita dal Biellese) e dell’oggi (in entrata, per lo più da paesi in gravi difficoltà socioeconomiche).

Al mattino, divisi per gruppi, gli studenti e i loro professori saranno accolti nei tre piccoli musei che fanno di Pettinengo un’unicum in terra biellese: il Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli, il Museo dell’Infanzia e il Museo degli Acquasantini. A mezzogiorno il gruppo si sposterà a Villa Piazzo, ospite di Pacefuturo, per consumare il pranzo al sacco e dare vita a giochi che consentano agli allievi (provenienti, come si è detto, da paesi e scuole diversi) di conoscersi e socializzare.

Dopo la pausa, i ragazzi avranno modo di completare la conoscenza e soprattutto dialogare con Ibrahim Djire e Ahmed Baali, i due giovani mediatori culturali che sono stati protagonisti con la loro testimonianza personale degli ultimi interventi in classe, creando coinvolgimento e empatia nei ragazzi. Il progetto culminerà con una resa pubblica dei lavori degli allievi che avrà luogo ai primi di giugno.