Interesse e partecipazione al 1° Biella Motor Day, protagoniste auto da sogno FOTO e VIDEO

Auto da sogno e vetture che hanno fatto la storia delle quattro ruote. Sicuramente un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati che si sono dati appuntamento questa mattina, in piazza Vittorio Veneto, a Biella, per assistere al 1° Biella Motor Day, raduno dinamico con percorso diviso in tre tappe, esclusivamente dedicato a supercar e auto sportive.

Un evento capace di coniugare la passione per le quattro ruote con la riscoperta degli angoli più suggestivi del Biellese. Soddisfatto l’organizzatore, Claudio Bergo della scuderia Biella Motor Team: “Un bellissimo parco macchine, tempo clemente, partecipazione e interesse: buona la prima, da qui non si può far altro che migliorare. Volevamo offrire qualcosa di diverso e credo che l’idea di realizzare una manifestazione per supercar abbia centrato l’obiettivo”.