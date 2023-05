Le azalee della ricerca dell’Airc in tre piazze del Biellese

Domenica 14 maggio, in occasione della festa della mamma, tornano le azalee della ricerca dell’Airc. In provincia saranno volontarie e volontari del Fondo Edo Tempia a curare la distribuzione, con la postazione che troverà spazio in tre piazze. Non cambiano quelle di Cossato, accanto alla chiesa, e di Valdilana, in piazza XXV Aprile a Ponzone. Non è quella consueta invece a Biella dove il banchetto sarà collocato in piazza Santa Marta e non, come negli anni passati, accanto ai portici del municipio e alla chiesa della Santissima Trinità.

Il contributo minimo richiesto è di 18 euro e il suggerimento è di presentarsi alle postazioni fin dalla mattina perché le piantine vanno esaurite in fretta. Il contributo diventerà una donazione a beneficio dei progetti dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro e del suo impegno per aiutare scienza e medicina a fare progressi su diagnosi e terapie. Il sostegno di Airc tra l’altro ricade anche sul lavoro dei laboratori biellesi del Fondo Edo Tempia: sono stati co-finanziati, solo negli ultimi anni, progetti sul tumore al seno, sullo studio di un nuovo metodo diagnostico sul cancro della prostata e sui carcinomi rari dell’apparato gastrointestinale.