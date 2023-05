Assemblea Auser Valsessera, aumentano i servizi proposti

Negli ultimi giorni, presso la sede di Pray dell’Associazione di volontariato “Auser Valsessera”, si è tenuta l’assemblea dei soci, dove è stato presentato il programma delle attività future e il prosieguo di quelle già note.

Dirige l’assemblea, il Presidente Paolo Chioso, che ci illustra le novità future: “La maggioranza dei progetti è già ben avviata e grazie ai volontari, sarà possibile ampliare i servizi”.

L’Associazione della Valsessera ha da poco ereditato molto materiale del gruppo “Nini” di Crevacuore che, a causa della carenza di nuovi associati, ha distribuito tutta la strumentazione a favore delle realtà affini sul territorio. “Abbiamo ricevuto in dono carrozzine, stampelle, deambulatori, materassi antidecubito e molti altri strumenti che ci permetteranno di estendere il nostro operato – continua Chioso. – In questi ultimi anni i numeri sono cresciuti e potremo accompagnare più persone con difficoltà.”

L’organizzazione no-profit estende le sue progettualità anche al di fuori del settore trasporti, promuovendo uscite in piscina con i ragazzi disabili, uno sportello per aiutare gli studenti delle superiori a svolgere i compiti, quello di cucina, sviluppato grazie alla collaborazione con l’Istituto alberghiero di Gattinara e sarà a breve finanziato il progetto di musica, che porterà le note della banda musicale di Coggiola nella sede associativa.

Oltre ai numerosi progetti che da anni offrono la possibilità di spostarsi a chi non può, migliorando la vita di molte persone, è bene citare la missione in Ucraina, per sostenere la popolazione in difficoltà con la distribuzione dei viveri. “In più di 1200 hanno usufruito dei nostri servizi e grazie all’aiuto dei volontari - conclude Chioso - potremo continuare a farlo”.