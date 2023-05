A scuola di robotica e cultura d’impresa, c'è anche Mongrando

Robotica e cultura d’impresa entrano nelle scuole del territorio grazie ai corsi di formazione e ai laboratori promossi dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nell’ambito del progetto Interreg “TransForm – IV avviso”. L’Ente camerale ha coinvolto docenti delle scuole secondarie di primo grado e per la prima volta, in via sperimentale, insegnanti delle classi quinte delle scuole primarie in un percorso formativo dedicato alle tecnologie robotiche, con l’obiettivo di utilizzarle attraverso una didattica innovativa che stimoli negli studenti approccio collaborativo, creatività progettuale e conoscenza digitale.

All’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Scuola di Robotica di Genova, hanno aderito gli Istituti Comprensivi “Bellini” di Novara, “Curioni” di Romagnano Sesia (Novara) e quello di Mongrando (Biella): terminata la formazione dei docenti, da fine aprile hanno preso il via i laboratori, che continueranno nei mesi di maggio e giugno, anche nell’Istituto Comprensivo Bagnolini di Villadossola, coinvolgendo complessivamente 9 classi per un totale di 167 studenti. Oltre alla formazione, le scuole aderenti hanno potuto avvalersi del kit di robotica LEGO® Education SPIKE™ Prime, fornito in comodato d’uso gratuito dalla Camera di Commercio per valorizzare l’aspetto pratico e innovativo della didattica.

«Il sistema educativo riveste un ruolo determinante nello stimolare intraprendenza e innovazione e per questo è fondamentale che docenti e studenti possano contare su strumenti efficaci e valide esperienze di crescita e confronto, come quelli offerti grazie al progetto TransForm» spiega Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «La robotica, in particolare, rappresenta un settore in forte crescita, che coinvolge sempre più attività della vita quotidiana: le professionalità sono molto richieste ed è importante che questo metodo venga inserito già nelle prime fasi nel percorso scolastico, stimolando gli studenti ad imparare facendo, lavorare in gruppo e risolvere problemi complessi».

L’Ente camerale ha messo in campo delle attività anche per la promozione della cultura imprenditoriale: martedì 2 maggio ai docenti di 11 istituti scolastici (medie e superiori) delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli è stata infatti presentata l’opportunità di partecipare ad un corso di formazione online di 5 ore sullo sviluppo di attitudini e competenze imprenditoriali, che prevede la possibilità di accedere ad un servizio di tutoraggio personalizzato, pensato per approfondire la progettazione delle attività in aula con i propri studenti.

Tutte le iniziative sono offerte alle scuole a titolo completamente gratuito, grazie al progetto di cooperazione transfrontaliera “TransForm IV avviso”, di cui la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana, e che coinvolge anche l’Ente camerale di Varese, in qualità di partner, e SUPSI, capofila di parte elvetica. Grazie a questo progetto la Camera di Commercio fornirà inoltre due bracci robotici Comau per un’iniziativa che riguarderà la città di Novara: l’apertura di un e.DO Learning Center STEM, attualmente in fase di definizione.

Per iscriversi al percorso formativo sulla cultura d’impresa e ricevere maggiori informazioni sulle attività realizzate nell’ambito del progetto TransForm è possibile contattare la Camera di Commercio (Servizio Promozione: telefono 0323.912803; e-mail: promozione@pno.camcom.it).