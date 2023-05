Rugby, Serie A, domani l'ultima sfida: Cus Milano v Biella Rugby

Ultima prova della stagione domani domenica 7 maggio per i ragazzi di Benettin e Pintado. Dopo aver salutato i propri tifosi con una bella vittoria sul proprio campo domenica scorsa, la prima squadra gialloverde si appresta ad affrontare in trasferta Cus Milano. La squadra rivelazione di questo campionato, che da neopromossa si trova ora ad occupare il quarto posto della classifica con undici vittorie all’attivo, una di queste ottenuta proprio a Biella in occasione dell’undicesimo turno. 27-30 il risultato finale del match giocato a gennaio. Una conclusione che se è vero, ha consentito l’incasso del bonus difensivo, è altresì risultato molto difficile da digerire. Tra pochi giorni, l’occasione di restituire lo sgarbo, ma solo sul campo, perché al termine della gara i festeggiamenti per la fine della stagione saranno d’obbligo.

Alberto Benettin, coach Brc “Veniamo dalla vittoria contro Cus Genova, non sarà stata la nostra migliore prestazione, ma si è conclusa con l’esito che volevamo. Andiamo ad affrontare l’ultima sfida del campionato contro Cus Milano e vogliamo farlo al meglio. Sappiamo già che sarà un confronto tosto, sono una squadra che mi ha stupito molto, che al primo anno in categoria ha conseguito ottimi risultati e possono godere, a fine stagione, della parte alta della classifica. Ci hanno battuti in casa nostra, un motivo in più per andare là e dare tutto per portare a casa l’ultimo gettone in palio”.

Kick off alle ore 15.30.

Serie A. XXII giornata – 7.05.23. VII Rugby Torino - Asd Rugby Milano; Rugby Parabiago - Pro Recco; Rugby Noceto –I Centurioni; Biella Rugby – Cus Milano; Amatori Alghero – Rugby Parma. Riposa: Cus Genova.