Basket femminile, la Bonprix BFB chiude da prima il campionato

Nell'ultima partita della regular season, ai Salesiani si sono affrontati la Bonprix BFB e PMS Moncalieri, in un anticipo delle Final Four del 20 e 21 maggio. La squadra del Basket Femminile Biellese conclude con l'ennesima vittoria una stagione fin qui da incoronare, occupando la prima posizione nella classifica finale del campionato. Primo quarto con partenza forte delle ospiti che aprivano con due triple. Biella buttava via troppi palloni e in un amen Moncalieri conduceva 10 a 4.

Un parziale di 10 a 0 delle laniere le portava avanti prima di chiudere il periodo 14 a 12. La seconda frazione risultava molto combattuta con le due squadre che si annullavano a vicenda anche grazie a difese strettissime. Le biellesi provavano a scappare un paio di volte ma Moncalieri riusciva sempre a ricucire e stare in scia. Al riposo lungo si andava con le padrone di casa avanti 28 a 22.

Non cambiava il copione per i primi otto minuti del terzo quarto. Nel finale però due triple di Guzzon e Tombolato permettevano alla Bonprix BFB di andare all'ultimo intervallo sul +11. L'ultimo quarto diventava il più fisico. Moncalieri giocava con le mani addosso alle biellesi che faticavano a trovare il bandolo della matassa. Le torinesi si avvicinavano pericolosamente fino al -4 ma, nel momento più difficile, le ragazze di coach Bertetti avevano un guizzo d'orgoglio.

Negli ultimi minuti, nella concitazione di falli e colpi al limite del regolamento, Biella dilagava fino al 58 a 44 finale. Il risultato non mostra la difficoltà che la Bonprix BFB ha trovato contro una squadra fisica e aggressiva. Fra due settimane Biella e Moncalieri si ritroveranno una contro l'altra nella semifinale per il titolo, dove nelle partite secche non c'è un favorito.

BONPRIX BFB - PMS MONCALIERI: 58 - 44 (14-12/28-22/45-34).

Bfb: Ceria ne, Habti 4, Senesi 2, Peretti, Lentini, Guzzon 12, Trucano 10, Tombolato 22, Raga 4, Strobino 2, Di Carlo, Rabbachin 2. All. Bertetti, ass.all. Riccini e Merlo.