"Più lavoro, meno diritti", una serata al Museo del Territorio con Hope Club

Si chiama Hope Club, è un'associazione giovanile che da diversi anni si occupa di incontrare tutte quelle realtà confinate ai margini della società, in modo particolare nel post-pandemia.

"Hope Club - spiegano dall'associazione - nasce da un pic-nic per organizzare la Missione Popolare Giovanile Diocesana e diventa un gruppo di ragazzi provenienti da “ovunque”. Ci muove l’esigenza di conoscere l’altro, di andare oltre, oltre al pregiudizio, oltre all’ombra del proprio campanile, per conoscere quegli “scarti” a cui siamo così simili. È il nostro luogo d’incontro in cui abbiamo trovato altre persone simili a noi che, con le loro esperienze, vogliono farsi prossimi".