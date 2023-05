Camminata in Rosa, Memorial Giletti, maratona musicale: a Ponzone il Festivaldilana 2023 è un successo FOTO e VIDEO

Camminata in Rosa, Memorial Giletti, maratona musicale: a Ponzone il Festivaldilana 2023 è un successo (servizio di Catia Ciccarelli)

Buona partecipazione a Ponzone per la serie di iniziative di Festivaldilana 2023, in programma oggi pomeriggio, 6 maggio. Dal calcio giovanile del Memorial Emilio Giletti (con la presenza del figlio Maurizio) fino alla Camminata in Rosa curata dal Fondo Edo Tempia.

Presenti, oltre all'amministrazione comunale, numerose famiglie e giovani per un pomeriggio trascorso all'insegna del divertimento e della condivisione.

Sempre stasera, dalle 18, si terrà la maratona musicale con diverse band sul palco come Sonoria Young Generation, Loren & Pierre, The Bowman e Sharyband.