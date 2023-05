Oropa e il cimitero monumentale, si parte alla scoperta dei suoi misteri

Dopo il grande successo di “Rosazza Esoterica” e “Biella: Trame, Intrighi e Misteri”, domenica 7 maggio dalle 14 alle 16.30 l’Associazione Culturale White Rabbit Event ha in programma il tour esoterico “Oropa – Il Cimitero Monumentale”, una visita guidata alla scoperta di un Cimitero immerso in un bosco sacro ricco di simbologia, progettato dall’ingegnere torinese Ernesto Camusso e aperto nel 1877.

“Il tour vi condurrà alla scoperta delle misteriose edicole funerarie sparse nel bosco e delle importanti opere artistiche ricche di simboli, segreti e messaggi dall’aldilà – spiegano gli organizzatori - Dall’Antico Egitto al mondo dei Templari, passando per i Maestri Comacini e i grandi industriali e personaggi influenti del Biellese, fino alla Massoneria operativa e speculativa e i grandi Filantropi, percorreremo un viaggio nel tempo, con il cuore rivolto al pensiero delle loro gesta e lo sguardo all’infinita sapienza. Scopriremo la prima tomba sorta nel Cimitero Monumentale Bosco: la Piramide di Quintino Sella, costruita nel 1884, con il suo sarcofago posto al centro che si ispiró alla piramide di Caio Cestio nel Cimitero Acattolico di Roma. Un’esperienza consigliata a tutti coloro che hanno voglia di scoprire i segreti del Biellese in compagnia di un gruppo che da anni si occupa di organizzare tour in luoghi misteriosi. Il tour inizia alle 14 e termina alle 16.30. Il luogo di ritrovo è davanti il Cimitero Monumentale di Oropa. Il tour è confermato anche in caso di pioggia. Per info: 3519792609 o info@whiterabbitevent.it”.