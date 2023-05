A Graglia l'Accademia delle Alpi

Il Consiglio dei Soci Fondatori dell'Università della Terza Età, la prima sorta in Italia ufficiosamente nel 1970 e ufficialmente nel 1975, fondata da Giuseppe A. Campra, che attualmente conta più di 80.000 Studenti in Italia e non solo, ha deliberato che la Sezione di Graglia, sita nel Casolare tipico del Biellese del secolo XVII in via Canale 3, con un cortile ed un prato, sia la sede adatta per creare la prima Accademia delle Alpi.

La differenza tra l'Università ( dove ci sono i Professori, gli Studenti e i libri ) e l'Accademia ( dove tutti gli iscritti sono uguali e non sono obbligatori i libri ) è importantissima. All'Accademia delle Alpi i libri di testo e le grammatiche sono vietati.

Noi abbiamo solo 4 libri : 1) Le persone 2) L'ambiente 3) L'aria fine delle Alpi 4) L'acqua più leggera d'Europa. Per questo è stata fondata un' Accademia, dove chiunque può iscriversi e farne parte. Tutti i Corsi ed i Laboratori sono gratuiti. Non sono richiesti titoli di studio, né esperienze particolari. Qualsiasi persona può farne parte e proporre anche un corso o un laboratorio personale. Cercheremo insieme di attuarlo e proporlo agli altri iscritti. Tutte le decisioni all'Accademia non sono prese in solitaria. L'attività dell'Accademia è rivolta principalmente verso il territorio della provincia di Biella. Obbligatoria è l'iscrizione che è gratuita.

Iniziamo oggi, sabato 6 maggio, dalle 14:00 alle 18 con i seguenti laboratori: Giardinaggio ( Michele ) . Fiori italiani: mentre passeggiamo li riconosciamo, apprendiamone il significato del nome ed il loro utilizzo. Piante interne: conoscere l'ambiente per coltivarle. Importante e apprendere le nuove tecniche. Piante grasse : come coltivarle, crescere e propagarle. Il gomitolo ( Bianca ). In questo laboratorio è possibile imparare a realizzare originaria accessori di maglieria, con semplicità, divertendoci e rilassandoci. Legatura giapponese (Bianca). Si ispira alle 4 tecniche della legatoria giapponese a filo. È possibile rilegare qualsiasi tipo di fogli sciolti componendo oltre che quaderni, anche libri personali composti da materiale vario.

Lingua Flash: con 50 - 70 vocaboli per parlare e capire l'essenziale e la semplicità di ogni lingua. Durante il corso si faranno brevissimi richiami di cultura, musica, storia e curiosità della Nazione che si sta conoscendo. Anche se non si faranno nell'immediato viaggi all'estero, l'importante è allargare le conoscenze, verso le altre Nazioni. Francese ( Albert ), Inglese ( Arianna ) , Russo ( Iolanda ), Spagnolo ( José ), Tedesco ( Vittorio ), Linguaggio universale KILO ( Giuseppe ), Passeggiate d'ossigenazione ( Angela ).

Gli incontri si svolgeranno ogni 15 giorni sempre al sabato Il prossimo incontro del mese sarà il 20 maggio.

Per informazioni ed iscrizioni contattare: Pier Giuseppe Zanotto (0152593649) Bianca (3405106858), Giuseppe (3395405600)