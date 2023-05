A Benna serata di “Raccolta di Pensieri”

Tante le persone intervenute ieri sera al Comune di Benna, dove ho avuto l’onore di interpretare le poesie dell’autore biellese e amico Luca Stecchi.

Un evento dalle grandi emozioni, tra poesie, musica live e percorsi di vita che mi hanno fatto riflettere.

Il Sindaco Cristina Sitzia e la sua Giunta , ognuno impegnato personalmente, oltre alla loro carica istituzionale, erano presenti chi alla regia, chi alle luci, chi alla logistica dei posti a sedere.

Si respirava quell’aria buona di condivisione, quella che forse… no, dunque non si è persa?!? Ed ancora i volontari della Biblioteca e Don Lebole che ha condiviso semplici parole in un messaggio di amore e di fratellanza.

Gli argomenti trattati dalle poesie di Luca Stecchi, inducono a pensare alla perdita di una persona cara, al vuoto che rimane dentro, da colmare con i loro ricordi. Ebbene sì, ho riflettuto molto, mentre leggevo, seduta in quel contesto ad interpretare, ho riflettuto sul valore della vita, a quanti attimi ci perdiamo perché troppo intenti a rincorrere chissà poi che cosa?

Un grazie alla mia amica Paola Mercandino che ci ha accompagnato in questo meraviglioso viaggio, presentatrice dell'evento e interprete assieme a me della versione italiana. E poi, il giovane Michele Mini, 24 anni, interprete della versione in Arabo, lo ammiravo con il sentimento di madre, questo giovane studente universitario con i sogni in tasca. Piero Sara per il supporto tecnico.

Un plauso a Paola Minacapelli soicologa del Fondo Edo Tempia che ha portato i saluti e la testimonianza del Fondo Edo Tempia, ed ancora la dottoressa Antonella Fornaro intervenuta a leggere una testimonianza, una storia vera scritta da una mamma (come me) che lotta contro il cancro.

E ancora la musica live di Zaccaria Roj e Cinzia Tomasi, anche loro unici.

A voi persone intervenute, vi osservavo e ho notato tanto coinvolgimento, ho provato una grande emozione.

Io ero lì a leggere, ad interpretare e alla fine siete stati voi ad avermi coinvolta in una serata divenuta speciale, a voi va il mio inchino.