Fuori strada con l'auto trancia i tubi del gas: ingente perdita di metano

E' finito ieri fuori strada con l'auto alla Guardella di Borgosesia e, dopo aver divelto la recinzione di un'abitazione, ha reciso la tubatura del gas, provocando un'ingente perdita di metano.

Pomeriggio di lavoro, in Valsesia, per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo, chiamato a intervenire per la messa in sicurezza della zona dell'incidente. L'opera del personale della caserma di Roccapietra è stato fondamentale per arrestare temporaneamente la perdita di gas in attesa dell'arrivo del personale dell'azienda preposta alla riparazione.

Sul posto il personale della Polizia locale di Borgosesia per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente e la gestione del traffico.