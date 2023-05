Croce Rossa, a Biella volontari e mezzi in piazza. Ansermino: “Vicini al territorio e assistenza a chi ha bisogno” FOTO e VIDEO

Croce Rossa, a Biella volontari e mezzi in piazza. Ansermino: “Vicini al territorio e assistenza a chi ha bisogno” (servizio di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Da questa mattina è cominciata in Piazza Martiri la grande festa della Croce Rossa di Biella. Un'occasione importante per far scoprire alla popolazione il mondo di questa realtà (nata a Ginevra nel 1863), che comprende, oltre all'ambito sanitario, anche tutte quelle attività rivolte ad ogni fascia d'età.

Per l'occasione, oltre all'esposizione dei mezzi del comitato biellese (quad, droni, gommoni e molto altro), è stato presentato il programma delle iniziative che vedono anche la presenza degli ausiliari delle forze armate, assieme al Corpo Militare e alle infermiere volontarie, a disposizione per la misurazione di pressione e glicemia. Senza dimenticare gli incontri formativi e informativi in loco, le esercitazioni, le simulazioni di manovre salvavita e la guida all'utilizzo del DAE, con l'ausilio dei tanti volontari giunti nel centro di Biella, dove si è tenuta la cerimonia ufficiale. Qui si sono alternati gli interventi dei vertici locali e regionali della CRI, sotto lo sguardo attento dei rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine.

Molto suggestiva l'enunciazione dei sette principi fondamentali del Movimento Internazione di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che ne costituiscono l'etica e lo spirito profondo: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità. Anche di numeri si è parlato: oggi la Croce Rossa conta ben 192 comitati nazionali, milioni di volontari e, solo in Italia, 160mila persone, che ogni giorno prestano silenziosa assistenza verso il prossimo. “Per noi è un momento di festa – spiega il presidente della CRI Biella Osvaldo Ansermino – Si è scelto di anticipare a oggi la consueta ricorrenza dell'8 maggio per essere più vicini al nostro territorio. Croce Rossa mette al centro i cittadini che più hanno bisogno di aiuto, senza mai dimenticare chi presta servizio, dai volontari ai dipendenti. Croce Rossa è impegno umanitario, promozione dei diritti umanitari e assistenza nei luoghi colpiti dai conflitti o dalle calamità naturali”.

Concorde anche il presidente regionale Vittorio Ferrero: “L'8 maggio è la giornata mondale della CRI, data di nascita del nostro fondatore che ebbe l'intuizione di creare un movimento internazionale disinteressato, un vero e proprio gruppo di persone che potesse aiutare chiunque, indistintamente dalla loro appartenenza sociale, politica, nazionale. Se qualcuno sta male, va aiutato. È quello che fa la Croce Rossa”.

In Piemonte sono più di 22mila i volontari, con 170 sedi in tutta la Regione. “Dalla montagna alla collina fino ai grandi centri urbani – sottolinea Ferrero – così da essere prossimi a chi ha bisogno. Giornate come queste sono importanti perchè ci permettono di mostrarci alle comunità. La CRI c'è, si forma e si prepara per essere pronta nelle piccole e grandi emergenze di tutti i giorni. Da Settimo è appunto partito un contingente per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. Inoltre, sempre dal Piemonte, è giunto pieno sostegno all'Ucraina, ora impegnata nel conflitto con la Russia. A dimostrazione di come tutte le attività sono importanti, dal piccolo centro alla grande realtà. A Biella interpretate in maniera eccelsa e da tanto tempo i nostri principi”.

Al termine degli interventi, sono stati poi consegnati gli attestati ai volontari, assieme alle benemerenze. Ma la giornata prosegue con la presenza dell’Area Sociale che, con il progetto “Biella Solidale” e il numero del 1520, ha supportato dalla pandemia in poi una rete di contatti fra le istituzioni e gli enti del territorio per portare assistenza e aiuto alle fasce più deboli della popolazione. Per i più piccoli, si potrà visitare l’”Ambulanza dei Peluche”, dove con l’aiuto dei Giovani del Comitato cureranno un peluche infortunato e potranno addentrarsi alla scoperta dell’ambulanza.

Il Gruppo Giovani proporrà anche le attività che portano nelle scuole del territorio, dove nell’ultimo anno scolastico hanno incontrato gli alunni per il progetto “Merenda Sana” e i percorsi sui pericoli della guida in stato di ebbrezza.

Domani, invece, al Palapajetta avrà inizio il “1° Trofeo Croce Rossa”, gara ciclistica organizzata per l’occasione dal Velo Club Piatto e il cui ricavato sarà devoluto al Comitato di Biella. Il circuito di 6 km partirà da Viale Macallè e si snoderà per le vie cittadine fino all’arrivo in Via Pajetta. Il ritrovo è alle 8 mentre la premiazione si terrà verso le 13.