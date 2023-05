Bretella Lancia chiusa a runners e ciclisti: scoppia la polemica - FOTO

Brutta sorpresa per i runner e ciclisti biellesi, che, in questi giorni hanno trovato cartelli di divieto di transito lungo la Bretella Lancia, strada che gli stessi runner e ciclisti, sia di livello agonistico che amatoriale, utilizzano per allenamenti ed uscite. Tra le squadre agoniste che spesso si incontrano lungo la Bretella Lancia il Biella Running. Questo il post che Paolo Vialardi, creatore di Biella Running, ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Una brutta notizia... La fine di un'epoca ... Ma noi ci inventeremo un giro nuovo, che misureremo con la ruota e ce lo "certificheremo"... E costruiremo nuovi traguardi... Il 9 settembre con l'apertura della nostra stagione grande inaugurazione. Ps: magari l'ha fatto mettere qualcuno che ci vuole male”.

La Bretella Lancia appartiene alla Provincia di Biella. Sempre su Facebook, altri si rivolgono ad amministratori e politici biellesi: “Penso e spero che questa scelta sia figlia della solita burocrazia cieca (e a volte superficiale) che non rispetta le esigenze delle persone e della comunità. Questa scelta penalizza tanti appassionati di sport (running, ciclismo, triathlon). Noi ci portiamo i nostri ragazzi del triathlon per il percorso ciclistico. Molte società di running hanno in quel percorso un luogo di aggregazione. Spero che qualcuno possa intervenire e modificare questo stato delle cose che pare penalizzante per tutta la comunità biellese, sportiva e non”.

Un altro post fa riferimento all'ampiezza della Bretella: "Posso capire il calesse ma chiudere a pedoni e bici su quel tipo di strada con due ampie carreggiate doppio senso e un 'ampia corsia di emergenza per due km/tre di strada non mi sembrava il caso".