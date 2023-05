A Biella, musica in via Italia con la filodiffusione

Arriva la musica nel cuore della città. Se ne parla da anni, da tanti anni, forse da troppi, tanto che quando se ne è tornato a parlare molti non ci credevano. Quello che però non sembrava possibile, proposto in prima battuta dalle associazioni di categoria, quindi dai commercianti e poi dall'amministrazione, dalla prossima settimana sarà realtà: da lunedì 8 maggio partiranno i lavori per posare le casse per diffondere la musica lungo via Italia.

A renderlo possibile sono i finanziamenti ottenuti da Biella legati al bando regionale Duc, dove il Comune ha incassato poco più di 50 mila euro. "Non è tantissimo ma è un primo passo - commenta l'assessore al Commercio Barbara Greggio - . Sarà almeno da 20 anni che si parla del progetto di filodiffusione in centro, ma non si è mai arrivati al dunque. Questa è invece la volta buona. Lunedì la ditta incaricata inizierà i lavori per la posa delle casse che troveranno spazio fuori a una ventina di attività".

In verità qualche "assaggio" nel cuore della città c'è già, ma riguarda solo alcune attività che si sono mosse in privato. "Capisco che qualcuno abbia fatto da sè - prosegue l'assessore - ma finalmente arriveranno anche altri negozi e via Italia sarà più accogliente".

Quando risuonerà la musica in centro città? "L'obiettivo - conclude l'assessore - è creare un clima di festa, di condivisione, per rendere il centro più attrattivo. Sarà in ogni caso una musica ambientale, non ad alto volume, che risuonerà nella via in determinate occasioni, seguendo il calendario degli eventi".