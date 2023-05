Mezzana: Dal Sindaco Serafia il saluto ai suoi concittadini

Cari Concittadini,

Sono passati quindici anni da quando la cittadinanza mi ha dato l’onore e l’onere di essere il Sindaco di Mezzana. Non potendo salutare tutti voi personalmente, vi scrivo questa breve lettera di congedo con l’umana commozione che questi momenti suscitano in ogni essere umano che vive di emozioni.

In questi anni ho fatto il possibile, sono fiero di avere lavorato tanto per il nostro paese, per essere riuscito ad abbassare l’imponente debito pubblico e creare le condizioni per far conoscere e per migliorare Mezzana.

Oggi Mezzana è guardata con rispetto da tutte le istituzioni perché siamo stati capaci di imprimere quel “Cambio di Passo” tanto auspicato, lavorando soprattutto con i funzionari provinciali, regionali e del Governo. Ci vorranno ancora anni di duro lavoro per realizzare e godere degli effetti di tutto ciò che sono riuscito ottenere in questi anni. Fortunatamente l’emergenza pandemica è terminata e anche in questa situazione drammatica il Comune di Mezzana si è distinto: è stato ai vertici provinciali per persone vaccinate, grazie al lavoro e alla dedizione della Dottoressa Furno Marchese. Oltre all’emergenza sanitaria abbiamo dovuto fronteggiare anche l’emergenza causata da eventi atmosferici eccezionali per i quali siamo prontamente intervenuti per sistemare frane e mettere in sicurezza le strade, interventi resi possibili grazie all’avanzo di amministrazione. Il peggio è ormai passato e il mio compito terminerà a metà maggio.

L'insieme di conoscenze, di relazioni sociali e personali, il pezzo di esperienze ed emozioni maturate sono un patrimonio che mi accompagnerà nel futuro.

Ma è anche un capitale che voglio mettere a disposizione della comunità, perché nella critica o nell'elogio credo sia ancora troppo presto per finire nell'album dei ricordi.

A metà maggio il testimone passerà al mio successore e al rinnovato Consiglio comunale. Certamente mi sento Mezzanese fino in fondo, paese dove ho cresciuto e dove vivono i miei figli e miei nipoti, credo in questi anni di aver imparato la storia e la toponomastica del nostro amato paese. Ma anche la vita vissuta.

Voglio dire grazie a tutti coloro che in questi anni hanno collaborato con me ogni giorno, le Associazioni in tutte le loro componenti; i dipendenti comunali i quali, ciascuno per le proprie competenze, hanno dato il proprio contributo.

Esprimo un vivo ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per l’attenzione verso il nostro comune, a S.E. il Vescovo e al nuovo Parroco giunto nella nostra Comunità a causa della prematura scomparsa del nostro amato Don Renzo.

E infine, a tutta la mia comunità che mi ha scelto come Sindaco per tre mandati. Un saluto particolarmente sentito e un abbraccio: ringrazio ancora del tanto ricevuto e chiedo scusa delle mie manchevolezze in questi quindici anni di incarico da Sindaco.

Rivolgo un sincero auspicio perché Mezzana sappia diventare non una cartolina da spedire agli amici, ma l'immagine di una realtà capace di rinnovarsi.

Con affetto

Alfio Serafia