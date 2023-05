Weekend in Ebike: percorsi e itinerari biellesi, alla scoperta della Serra, FOTO

Allenamento lento.... a zonzo per la bassa Serra!

Nel weekend finalmente ha piovuto un pochino, quindi il tester di percorso Ebike Biella opta per un'uscita "scansa fango" verso la bassa Serra.

Primo tratto di avvicinamento pressochè tutto stradale con una sosta fotografica al G91 delle Frecce Tricolori esposto in aeroporto a Verrone ed al maestoso elicottero della Forestale la basato. Si prosegue verso sud aggirando Salussola (dopo un ottimo caffè con pasticcino offerto) da "Fresco ma Caldo". Proseguiamo per il Brianco per deviare quindi verso Dorzano ed il lago di Bertignano.

In zona c'è un famoso sito archelogico: La Cava di Purcarel dove si trovano resti di un insediamento che risale al neolitoco (3500 a. C.) e all'età del bronzo (foto). Risaliamo quindi un pezzo di Serra in cresta per raggiungere il Ricetto di Magnano (foto) le cui cantine ricordano quelle del più famoso Ricetto di Candelo. Proprio dal ricetto parte un piacevole ed imperdibile single trek che scende verso Bose. In zona anche enome masso erratico della Serra, uno dei residui scesi dalle Alpi in conseguenza delle glaciazioni (foto).

Chiudiamo il giro attraversando la Bessa ed il ponte che porta a Borriana. Finalmente l'Elvo con un poco più di acqua... non molta a dire il vero (foto).

Giro piacevole, con inserti storici importanti, che si chiude con 59,61 km, 667 d+ in 3h09m.

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella, e venite con noi... Foto e Video montati e pubblicati sui vostri social per un ricordo indimenticabile dell'esperienza.

