Pollone, continua la stagione Tapa Run, tutti pronti per l’appuntamento n° 2 dallo stabilimento Piacenza

Domenica 7 maggio, la “Cashmere Run” rappresenterà la seconda tappa per il gruppo, previsti oltre 100 podisti.

Primavera inoltrata e temperature in aumento: sono le condizioni ideali per una corsa in mezzo alla natura, uno tra gli scenari biellesi più ricchi. Non mancherà la componente storica di un brand internazionale leader nel mondo del cashmere; questi sono gli ingredienti principali del secondo appuntamento Tapa Run.

Il secondo incontro prevede il ritrovo a Pollone, dalle ore 10:00 di domenica mattina, presso il piazzale dello stabilimento Piacenza 1733; gli atleti correranno lungo le vie del paese, per poi recarsi verso il Parco della Burcina. L’allenamento collettivo, di 5 km, verrà accompagnato dai colori primaverili delle fioriture e arrivando alla zona “Belvedere”, sarà possibile osservare dall’alto il panorama verdeggiante. Il ritorno, stabilito nel luogo d’arrivo, si concluderà con la degustazione dei prodotti tipici del territorio, per un “Tap’aperitivo” interamente biellese.

“Durante gli allenamenti, si stanno formando parecchi gruppi – ci racconta il portavoce Mario De Nile – e intendiamo promuovere i corretti stili di corsa, fornendo consigli atletici utili a tutti i partecipanti. I Tapa Run coniugano la volontà e l’entusiasmo della corsa collettiva, che verrà sempre accompagnata dal rispetto delle norme del Codice Stradale”.