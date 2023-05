Per il T.T. Biella-Legno sfuma l'ammissione al campionato C1

Sabato e domenica scorsi a Settimo Torinese, presso il centro sportivo Stellantis, si sono svolti i concentramenti di C2 che hanno designato le squadre ammesse al prossimo campionato nazionale di serie C1. Al via, dopo la rinuncia dell’ultima ora del team di Piossasco ci sono sette formazioni, le prime classificate nei quattro gironi di C2. Presenti tra gli altri anche i portacolori del T.T. Biella-Legno, che hanno concluso in prima posizione la regular season.

Con il capitano Stefano Erba praticamente fuori servizio, alle prese con fastidiosi problemi alla spalla destra, la squadra, composta da soli tre atleti, non ha potuto essere del tutto competitiva, nonostante una prestazione veramente superlativa del giovane Tommaso Sorrentino, che ha permesso alla squadra di superare il primo step di qualificazione e di partecipare quindi alla fase finale.

Inseriti in un girone con Carmagnolese, Enjoy e Sisport, i biellesi iniziano con l’agevole match opposti agli atleti di Collegno. Tutto facile, con il solo punto perso dal capitano contro il giovane Monte. Le vittorie arrivano per mano di Tommaso Sorrentino su Matta e Monte, di Luca Lanza su Casassa e Matta e di Stefano Erba su Casassa.

Il secondo incontro vede opposta la formazione biellese ai padroni di casa, la Sisport, che avevano, nell’ultima giornata di campionato, battuto i giovani del T.T. Biella RDM – Arredamenti David, privandoli quindi della possibilità di accedere ai play-off

I portacolori della Sisport sono già all’ultima spiaggia; infatti, nel match d’esordio, sono stati superati, per 5 a 4, dagli atleti di Carmagnola. Un’altra sconfitta li taglierebbe definitivamente fuori dai giochi. La gara contro il T.T. Biella-Legno, giocata contemporaneamente su due tavoli, è durissima, veramente all’ultimo sangue. Inizia Stefano Erba che, stoicamente, ci prova, contro l’amico Bertolotto, avversario in innumerevoli sfide, lotta con caparbietà; si va alla bella, dieci pari, e l’atleta biellese si aggiudica il punto più importante. Tommaso Sorrentino, sull’altro tavolo, contro Muraglia, nomen omen, gioca al meglio, attento e reattivo e chiude in cinque set (8/-9/7/-7/8). Luca Lanza, che affronta l’esperto e valido Pera, il quale, in tutto il campionato ha perso una sola partita, riesce a strappargli un set, ma nulla più. Tommaso Sorrentino, nel tavolo a fianco, gioca e nuovamente vince in bella (8/-6/-9/2/6).con Bertolotto. Pur avanti tre a uno, il vantaggio dura poco. Nel terzo turno, infatti, i “sisportini” riagguantano la parità. Da un lato Pera su Stefano Erba (-9/7/5/8), e dall’altro Muraglia su Luca Lanza (10/8/-5/7). Ma è ancora una volta l’eccellente Tommaso Sorrentino a superarsi: affronta il numero uno avversario Pera senza alcun timore reverenziale, sfruttando al meglio la scarsa attitudine del rivale ad affrontare la difesa alta e vince ancora in cinque set (6/-9/-11/7/9). Questo è un vero e proprio colpo da ko; infatti, sull’altro tavolo, Luca Lanza ha già concluso positivamente contro Piazzolla, entrato in sostituzione di Bertolotto (-9/6/4/10).

Contro i rappresentanti di Carmagnola, anche loro a punteggio pieno, il T.T. Biella-Legno si gioca la prima posizione del girone. Prima posizione determinante per evitare, in semifinale, lo scontro kamikaze con l’inarrivabile Mondovì di Negrila e Fragolino.

La squadra biellese, con la formazione menomata, arriva da un match durissimo; i portacolori del l Carmagnola, pimpanti, da una passeggiata con l’Enjoy: l’esito finale purtroppo è scritto. I lanieri perdono tutte le tre partite concluse al quinto e decisivo set. Luca Lanza contro Luca Fissore (9/-9/-9/10/9), Tommaso Sorrentino contro il fratello Lorenzo (-5/6//6/-10/6) e contro Ferrato (5/8/-9/-6/10). Cinque a zero l’impietoso esito finale.

Domenica la formazione biellese partecipa per onor di firma. Contro Mondovì, raggranella due punti, di Luca Lanza e Tommaso Sorrentino, contro Valeria Beccaria. Nella finalina di consolazione T.T. Biella-Legno ritrova la Carmagnolese: Stefano Erba dà forfait, Luca Lanza viene superato da entrambi i fratelli Fissore, Lorenzo (-10/-7/11/12/8) e Luca (8/-14/4/7), mentre Tommaso Sorrentino vince contro Luca Fissore (10/5/-8/-3/8) e perde ad opera di Ferrato (11/-7/11/-7/7).

I due ambitissimi posti di C1 sono quindi appannaggio del predestinato Mondovì e dell’Ossola 2000 del sempre solidissimo capitan Visconti.





Per informazioni sulle attività e sui corsi del Tennistavolo Biella: www.tennistavolobiella.it