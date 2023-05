Karate, Funakoshi 1976 conquista due medaglie nella coppa nazionale

Fidenza ha ospitato per il secondo anno consecutivo la Coppa Nazionale karate CSEN che ha registrato quest’anno numeri da record: 120 società presenti con 1654 atleti provenienti da tutte le regioni. Altissimo il livello tecnico della manifestazione che ha visto sfilare sulle materassine di gara diversi atleti titolati in tutte le classi giovanili e assoluta.

CHRISTIAN SPILINGA, il giovane Cadetto del TEAM FUNAKOSHI 1976, fresco Campione Regionale FIJLKAM, ha conquistato il terzo posto nella categoria 47 kg. (lo scorso anno si classificò 5°), disputando una gara impeccabile che lo ha visto primeggiare in tutti gli incontri: solo in semi-finale, dopo aver concluso sullo 0-0 il tempo regolamentare, perde per Hantei (decisione arbitrale) e approda alla finalina per il bronzo che vince 6-0. Il 15enne allenato dal Maestro Rovatti, è un atleta di interesse nazionale grazie al 9° posto nella Coppa del Mondo 2021 (Youth League WKF) con gli Under 14 e al 5° posto nei Campionati Italiani Esordienti. Sempre nel 2021 ha conquistato il bronzo nel Trofeo Nazionale delle Regioni e nel 2022 è ancora terzo all’Open di San Marino.

L’altra medaglia di bronzo l’ha conquistata il più giovane partecipante alla gara, l’11enne GIOELE LUDOVICO ACQUADRO che, nella classe Esordienti 53 kg., ha sopperito con grande determinazione all’inesperienza.