Grandi risultati per gli atleti di Valdigne Triathlon in gara a Andora, Marina di Pisa e Grumello FOTO

Ad Andora (SV) domenica 30 aprile 2023 si è disputata la XXXI° edizione dell’iconico e classico Triathlon di Andora, Triathlon Internazionale, che vede sempre una numerosa e qualitativa presenza di atleti provenienti dall’Italia e dall’estero. Ottima e collaudata l’organizzazione di Andora Race guidata da Carlo Rista e sempre top il commento dello Speaker Fabio D’Annunzio.

Nelle gare femminili e maschili venivano premiate le prime sette posizioni, con un podio allargato, vista l’importanza e la partecipazione all’evento (quasi 500 iscritti). Al femminile, sul podio, in 7° posizione assoluta, con una prova decisamente positiva, la sedicenne biellese Costanza Antoniotti, protagonista delle prime 2 frazione (nella bike ha tentato alcune fughe senza successo), l’atleta ha pagato lo scarso allenamento degli ultimi mesi, dovuto a un infortunio, in terza frazione, per lei anche l’argento di categoria tra le YB. Appena dopo, con una run finale in forte recupero, in ottava posizione assoluta e bronzo tra le S1 la varesina Erica Maculan, che continua ad inanellare ottimi risultati in questo inizio stagione.

Ancora una vittoria, al rientro, tra le M3 (l’ennesima) per la biellese Alessandra Degiugno, che conquista un significativo 16° posto assoluto e l’oro di categoria. Al maschile, positivo rientro per Marco Garavaglia che con una gara solida conquista il 58° posto assoluto e il 5° tra gli M1, buona prestazione (nonostante un piccolo infortunio in uscita dall’acqua che lo ha condizionato nelle due frazioni successive) per il canavesano Fabio Conti, 6° tra gli S4, seguito dal giovane biellese Alessandro Iovino (10° YB) rallentato sicuramente dalla perdita di una scarpa all’inizio della bike! Positivi il valdostano Andrea Pirana (8° M1) e il biellese Francesco Iovino (23°M3).

A Marina di Pisa è andato in scena il Triathlon Sprint, per i nostri colori bella prestazione tra gli M3, con il 6° posto finale, di Sergio Pordenon, protagonista di tre frazioni equilibrate e con crono positivi. A Grumello del Monte (BG), nella gara valida per il Campionato Giovanile Lombardo, la parmense Fosca Boldrocchi, in preparazione per i prossimi eventi giovanili, ha conquistato tra le Yb un brillante 5° posto.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi ai prossimi appuntamenti con la due giorni (Giovanile e di Circuito Nazionale Triathlon) di Loano e per il classico Triathlon di Candia nel weekend del 6-7 maggio.