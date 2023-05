Lavoro/ Chiorino (FdI): “Elenco tavoli di crisi online su piattaforma Mimit, conferma trasparenza del Governo Meloni"

“Il Governo Meloni conferma coi fatti la linea della trasparenza massima verso gli italiani. L’atto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di oggi ovvero di rendere pubblico e a completa disposizione dei cittadini l’elenco dei tavoli di crisi aperti in questo momento in Italia è un gesto di inconfutabile rispetto e trasparenza verso la Nazione. Cogliamo l'occasione per ringraziare il Premier Meloni e il Ministro Urso per l'attenzione che stanno ponendo rispetto alle situazioni in questo momento sul tavolo, con una condivisione piena di vedute sull’utilizzo, dove non è possibile un’alternativa nell’immediato, dello strumento degli ammortizzatori sociali ma esclusivamente come ponte verso nuove strade che possano portare ad occupazione stabile e di qualità. Importante anche su questo fronte l’entrata in vigore del DL Lavoro, recentemente varato dal Consiglio dei Ministri, che darà strumenti maggiori al fine di offrire opportunità concrete a chi è in cerca di un impiego”. Lo ha dichiarato l'assessore al lavoro di Fratelli d'Italia della Regione Piemonte Elena Chiorino