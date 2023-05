I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 5, 6, 7 maggio

Venerdì 5 maggio

- Benna, Luca Stecchi presenterà il suo ultimo libro “Raccolta di pensieri” alle alle ore 21 presso l’Oratorio di San Pietro (Piazza San Pietro, 2) ad ingresso libero.

- Biella la "notte del Classico" liceo "G. & Q. Sella". Dopo un momento iniziale nel salone Roccavilla alle 18, le 14 classi proporranno a più riprese fino alle 23.30 le loro brevi perfomance.

- Biella, alle 18,30 presentazione Summer Village da parte del Divertistudio presso la sede sita in Piazza G. Falcone 3

- Biella, alle 19 aperitivo al Cantinone per conoscere la tundra attraverso le opere di Maurizio Corona

- Gaglianico, in auditorium Conferenza del Dott. Jonah Lynch: Saggezza Umana, Intelligenza Artificiale Speranza e paura nel cambiamento d’epoca

- Candelo, alle 20,45, spettacolo della festa della mamma e lotteria benefica, iniziativa Fondo di solidarietà sociale ‘’Maria Bianco’’ al teatro comunale

- Biella, alle ore 18, presso la Biblioteca Civica, verrà presentato il volume “Dialoghi con me stesso”, una raccolta di intime riflessioni registrate su audiocassetta dall’artista Fulvio Platinetti e recuperate dopo la sua morte.

- Graglia, Fiera primaverile, alle 20 pizzata campestre e poi festa dei coscritti

- Salussola, Festa beato Levita. Dalle ore 18:30, si terrà la 1a edizione del “Braccio di Ferro” e poi cena

Sabato 6 maggio

- Graglia, Fiera primaverile, cena bollito e serata danzante

- Salussola, Festa beato Levita. Dalle 14:30, avrà inizio la 3a edizione della Gara in carriola dove verrà premiato il podio. Dalle 19:00, dopo anni di attesa, tornerà la Cena Itinerante

- Verrone, dalle 21 al Falseum, musica dei Greci e dei Romani

- Bielmonte, Qi Gong. L’istruttrice Natalina Bassetto aspetta i suoi allievi al Bocchetto Sessera alle 10

- Vermogno, pizzata spontanea dalle 18.30

- Biella, dalle ore 9,30 presso il Salone ARCI di Strada alla Fornace 8 si affronterà il tema con Renato Deregibus, responsabile energia del M5S biellese, che spiegherà in cosa consiste una CER

- Biella, passeggiata alla sequoia a Chiavazza con Il Macchie ore 14,30 e 21

- Biella, l'auditorium di San Filippo ci saranno in mostra gli acquerelli del pittore Pollonese Giorgio Marinoni. "Biella – Scorci di vita urbana’ è il titolo scelto per l’esposizione che verrà inaugurata alle 16.

- Tollegno in Scala

- Ponzone, mercato coperto, Festivaldilana, torneo di calcio dalle 10, camminata in rosa alle 16 con il Fondo Edo Tempia, maratona musicale dalle 18

- Oropa, Teatrando a Oropa, spettacolo tra gli angoli del Santuario "DeragliandOropa" dalle 19,30

- Biella, Festa della CRI, in piazza Martiri volontari, mezzi e tanto altro da vedere e da conoscere

- Biella, ore 11.00 letture alla biblioteca dei ragazzi

- Gaglianico, alle 21 all'auditorium spettacolo Storie di Piazza "Ad alta voce"

- Candelo, "Fiera della parola e delle emozioni" ore 10/23 e presso il Centro Culturale Le Rosminiane, all’interno dei locali della Biblioteca Civica, nella Sala degli Affreschi, nel Salone Polivalente, nel Giardino della Biblioteca

- Biella inaugurazione mostra Fotoclub allo spazio della Fondazione in via Garibaldi 4X10 ore 16

- Magnano inaugurazione della biblioteca alle ore 16:00, presso il Centro Culturale in Via Sosio n° 6

- Viverone giro podistico non competitivo As Gaglianico 1974 , 20 Km e 8 Km, ritrovo alle 16 e partenza alle 17 e alle 17,10.

Domenica 7 maggio

- Biella, scoprire il biellese camminando, ritrovo alle 14 in piazza Duomo, visita guidata al Museo Fila, trekking e visita al museo Me/Bo

- Graglia, Fiera primaverile, alle 10, apertura mostra bovina, gara dei boscaioli, Santa Messa e pranzo

- Candelo, Fiera della parola e delle emozioni, ore 10/20, presso il Centro Culturale Le Rosminiane, all’interno dei locali della Biblioteca Civica, nella Sala degli Affreschi, nel Salone Polivalente, nel Giardino della Biblioteca, e anche nella Piazza Castello del Ricetto

- Biella, Biella Motor Team in piazza Vittorio Veneto, il 1º Biella Motor Day, raduno dinamico con percorso diviso in tre tappe, esclusivamente dedicato a supercar e auto sportive di particolare interesse. Dalle 9

- Candelo, al ricetto mercato produttori agricoli

- Oropa, Teatrando a Oropa, spettacolo tra gli angoli del Santuario "DeragliandOropa" dalle 17,30

- Salussola, Festa Beato Levita. Alle ore 9:00 Messa dei Pellegrini e alle 11:00 alla Messa Solenne. Dalle 9:00 alle 16:00 lungo le vie del paese ci sarà il Mercatino degli Hobbisti. Alle ore 16:00 Concerto della Banda Musicale e a seguire la “Consegna S. Perulin”.

- Ponzone, mercato coperto, Festivaldilana, motoraduno benefico dalle 9

- Biella, festa CRI dal Palapajetta partirà il “1° Trofeo Croce Rossa”, gara ciclistica organizzata per l’occasione dal Velo Club Piatto e il cui ricavato sarà devoluto al Comitato di Biella. Il circuito di 6 km partirà da Viale Macallè e si snoderà per le vie cittadine fino all’arrivo in Via Pajetta. Il ritrovo è alle ore 08:00 per gli accrediti, mentre la premiazione si terrà verso le 13:00.

- Pollone, "Cahemire run", evento Tapa Run con partenza dallo stabilimento Piacenza

Mostre

- Biella, fino al 20/05/2023 Biella, auditorium di San Filippo "Scorci di vita urbana". Mostra di pittura sulla Città di Biella di Giorgio Marinoni. Orari mostra: dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20 - sabato dalle ore 16 alle 20 - domenica dalle ore 10 alle 20.

- Biella, "Roberto Gabetti fotografo", fino al 28 maggio, nei locali del Lanificio Maurizio Sella, nei giorni di sabato e domenica dalle 10 alle 18, ingresso gratuito.

- Biella, fino al 14 maggio al Piazzo, corso del Piazzo 22/24"Stati d'infanzia - Viaggio nel Paese che cresce"

- Biella, fino al 18 giugno, Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa, Biella Piazzo Mostra "VIAGGIO, Orizzonti, Frontiere, Generazioni" dalle 10 alle 19

- Biella Piazzo a Palazzo Gromo Losa, fino al 14 maggio Stati d'infanzia - Viaggio nel Paese che cresce. Aperture: sabato e domenica, 24 e 25 aprile, 1 maggio dalle ore 10 alle 19.

- Dal 29 aprile fino al 15 ottobre a Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5 "L'ultima infamia: Santhià-Cavaglià 29-30.04.1945". Orari apertura mostra: sabato dalle ore 15 alle 18 e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.