A Vermogno c'è la “Pizzata Spontanea”

Dalle ore 18:30 di domani, sabato 6 maggio, a Vermogno, si terrà la “Pizzata spontanea”, che nell’ambito del progetto Primavera Gastronomica, è organizzato dalle associazioni EGDA Association e Vermogno Vive.

Durante la serata sarà possibile gustare gli assaggi delle pizze “selvatiche”, realizzate grazie all’utilizzo di erbe ed ingredienti spontanei e cotte nel forno a legna comunitario di Vermogno. Il ricavato verrà utilizzato da Vermogno Vive e EGDA per i lavori di riqualificazione di Via Bernardi e per la realizzazione di un giardino fitoalimurgico presso Vermogno.