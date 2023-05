A Biella la mostra "Scorci di vita urbana" di Giorgio Marinoni

Da domani, sabato 6 maggio l'auditorium di San Filippo a lato del complesso religioso nella omonima via del centro di Biella ci saranno in mostra gli acquerelli del pittore Pollonese Giorgio Marinoni. La mostra affronta un tema ancora poco sviluppato nella pittura locale ( e in generale ) ovvero il ‘realismo urbano’. ‘Biella – Scorci di vita urbana’ è infatti il titolo scelto per l’esposizione che verrà inaugurata alle 16 e resterà aperta per tre settimane.

La mostra, con lo stesso titolo, era in calendario per il febbraio 2020, ma il covid ne bloccò l'apertura dopo pochi giorni.

La Mostra si fregia del patrocinio di Pro Loco e Città di Biella, Assessorato alla cultura.