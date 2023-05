La mia vita per un bignè, a Cossato la prima nazionale

All’interno della RASSEGNA INTERSCAMBI COREOGRAFICI della Fondazione Egri, domenica 7 maggio, alle 21 al Cinema Teatro Comunale di Cossato, la Compagnia EgriBiancoDanza ritorna con una nuova produzione, lo spettacolo "La mia vita per un bignè", realizzato con la coreografia di Riccardo Fusiello nell’ambito del bando biennale AREPO 21/22 (poi slittato al 23/24 causa Covid) indetto dalla Fondazione Egri per la Danza che ha come finalità principale quella di ospitare, sostenere, diffondere e promuovere le nuove creazioni di coreografi OVER 35, favorendo la realizzazione di progetti coreografici innovativi e ispirati alla contemporaneità e supportandone la messa in scena.

Tema del bando di questo biennio è “BODY and SOUL” interpretato dagli artisti, assecondando la loro estetica e poetica. Oltre a Riccardo Fusiello, che presenta questa prima creazione, sono stati selezionati Chiara Frigo, Sandro Mabellini, Mario Coccetti, Fabio Liberti e Irene Russolillo.

In apertura di serata, prima dello spettacolo, in programma la restituzione pubblica del progetto realizzato con la comunità e le scuole di danza del territorio, attraverso dei workshop.

A seguire La mia vita per un bignè, una creazione in prima assoluta intrecciata con il Bolero di Ravel, concepita sul tema del desiderio, su come si accende, su come agisce in noi e su come si muove. Il Bolero come l'unica musica possibile per tracciare il dirompente spirito vitale che il desiderio provoca in noi e quel movimento sottile e impertinente che porta con sé.

IL CORPO E IL DESIDERIO workshop di danza contemporanea con da Riccardo Fusiello/comp. SONENALE'. Il workshop è pensato per esplorare come agisce nel nostro corpo il desiderio, come si muove e come può generare il movimento. Si inizia con un riscaldamento finalizzato a sciogliere le tensioni muscolari e preparare il corpo al movimento. Successivamente si procede attraverso improvvisazioni guidate ed uno studio su come il "desiderio" può stimolare dinamiche e narrazioni nel nostro corpo. Ai partecipanti è data la possibilità di esplorare alcuni dei processi creativi con cui il coreografo Riccardo Fusiello ha stimolato e suggestionato i danzatori per la creazione dello spettacolo "La mia vita per un bignè" .

LA MIA VITA PER UN BIGNE’

Coreografia : Riccardo Fusiello

Dramaturg: Agostino Riola

Danzatori: Jon Aizpun, Gianna Bassan, Chiara D’Angelo, Vincenzo Criniti, Francesco Morriello, Cristian Magurano, Oksana Romaniuk

Musiche: Maurice Ravel, Zbigniew Preisner

Luci: Tommaso Contu

"Quel pensiero che si insinua nella tua testa o forse parte dallo stomaco e suadente come un bolero inizia a scavare e a farsi strada dentro di te...una tentazione che diventa sempre più inarrestabile ed irresistibile. Tu provi a scacciare quella tentazione ma tutto quello che ti gira in mente non fa altro che giustificare la tentazione stessa, giustificare e agevolare che tu la porti a compimento; in un vortice di accelerazione in cui ogni istante in più, ogni pensiero successivo è più forte, più seducente, più convincente di quello precedente. Le tue difese iniziano a cedere, semmai ce ne fossero mai state veramente, e come un corpo rotolante su un terreno inclinato, il tuo corpo e il tuo pensiero iniziano a rotolare, a farsi suggestionare sempre più dalla reale possibilità di portare a compimento quel pensiero che oramai è una visione e intanto sta già diventando un obiettivo, concreto, da raggiungere, sempre più vicino, sempre più allettante."

Fondazione Egri per la Danza. Istituita nel 1998, la Fondazione Egri per la Danza sviluppa l’attività intrapresa dal Centro di Studio della Danza creato nel 1953 da Susanna Egri, operando sul piano culturale, sociale e formativo con lo scopo di promuovere e diffondere l'arte coreutica. L’attività di produzione della Fondazione si sviluppa attraverso i percorsi creativi della Compagnia EgriBiancoDanza, sua emanazione teatrale su cui si plasmano i progetti artistici del coreografo residente Raphael Bianco e di tutti i coreografi che vengono invitati e sostenuti dalla Fondazione per arricchire la propria proposta coreografica.

Il network di programmazione e produzione–IPUNTIDANZA è stato istituito nel 2002 e ha risposto all’esigenza della Fondazione Egri di diffusione della conoscenza della danza, creando un palinsesto itinerante di spettacoli e di pratiche di danza. L’idea del direttore Raphael Bianco IPUNTIDANZA sono palinsesto con Compagnie ospiti nazionali e internazionali, oltre che al repertorio della Com www.egribiancodanza.com pagnia EgriBiancoDanza, e attività di promozione diffusa nelle varie comunità cittadine è stata premiale fidelizzando pubblico, amministrazioni e territori. L’attività di formazione viene promossa grazie alla Scuola di Danza “Susanna Egri” che nel 2020 festeggia i 70 anni di attività e si è rivelata un vero proprio vivaio di artisti che hanno arricchito la scena contemporanea. Una Scuola che non cede alle mode, ma guarda al futuro non meno che alla tradizione. All'interno della Scuola, il AFED (Alta Formazione Egri Danza), nato nel 2017, è stato pensato come un ponte al mondo del lavoro professionale centrato sulla danza. Infine, il DAS / Danzatelierstudios, fondato nel 2008 è oggi l’”engagemnt department” della Fondazione Egri e contribuisce alla promozione della danza favorendo l’interscambio artistico e formativo, il dialogo con la cittadinanza, la creazione di progetti mirati all’audience engagement e l’accompagnamento di fasce fragili nei vari territori.

La Fondazione Egri per la Danza è sostenuta da: MIC - Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Moncalieri, Consiglio Regionale, Fondazione CRT, TAP - Torino Arti Performative, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRB, Fondazione CRC.

Presidente: Susanna Egri

Vice-presidente: Raphael Bianco

Coordinamento generale: Elena Rolla

Segreteria di produzione: Matteo Ravelli

Responsabile logistica: Vincenzo Galano

Direttore tecnico: Enzo Galia

Responsabile allestimenti: Melissa Boltri

Responsabile comunicazione: Vincenzo Criniti

Ufficio stampa: Cristina Negri

Programmazione e relazioni esterne: Erica Anselmetti

Compagnia EgriBiancoDanza. La Compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco nasce a Torino nel 1999. La Compagnia eredita l’esperienza più che trentennale della precedente Compagnia “I Balletti di Susanna Egri“. Si distingue, per un repertorio di opere dense di valori sociali e spirituali firmate da Raphael Bianco e coreografi del panorama artistico italiano e internazionale. La Compagnia EgriBiancoDanza incarna alcuni dei caratteri distintivi della Fondazione Egri per la Danza: curiosità, radici e innovazione, ricerca e condivisione. Valori che sono richiesti a tutti gli artisti della Compagnia. EgriBiancoDanza che si compone di danzatori stabili provenienti da esperienze profes- sionali di alto livello e possiede un solido repertorio: dalle performance teatrali, alle installazioni e lavori site specific.

Direttore artistico: Susanna Egri e Raphael Bianco

Coordinamento generale: Elena Rolla

Segreteria di produzione: Matteo Ravelli

Maitre de Ballet e logistica: Vincenzo Galano

Responsabile allestimenti: Melissa Boltri

Responsabile comunicazione: Vincenzo Criniti

Ufficio stampa: Cristina Negri

Programmazione e relazioni esterne: Erica Anselmetti www.egribiancodanza.com

La Compagnia EgriBiancoDanzaè un progetto della Fondazione Egri per la Danza sostenuto da : MIC - Ministero della Cultura, Fondazione CRT, TAP - Torino Arti Performative, Compagnia di San Paolo e Regione Piemonte

RICCARDO FUSIELLO. Riccardo Fusiello è coreografo e direttore artistico di SONENALE' – compagnia di danza e arti performative. Inizia nel 1996 la sua scoperta teatrale e nel 2003 completa la sua formazione in area umanistica con la laurea in lettere moderne, spinto dell’interesse di sempre per le pratiche della scrittura e della letteratura. Nel 2005 si diploma come coreografo e danzatore presso l’Atelier di Teatrodanza della Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, realizzando un percorso in cui coniuga l’interesse per il corpo e la danza agli stimoli dell’arte contemporanea. Segue un periodo di perfezionamento a Berlino – negli studi di Labor Gras,Dock 11e Tanzfabrik– e nel dicembre 2006 danza in Table me, spettacolo selezionato al premio internazionale No ballet tenutosi a marzo 2007 a Ludwigshafen. Lavora con le storiche coreografe del teatrodanza tedesco. Nel 2004 con Susanne Linke in Assaggi di potere ( lavoro presentato al Mittelfest ), nel 2005 con Reinhild Hoffman in Der Aufbruch. A questi si aggiungono gli studi con coreografi di diversa provenienza artistica che forniscono a Riccardo un mondo composito e variegato della danza e delle arti performative. Tra gli altri nomi: Carolyn Carlson , DV8, Jeremy Nelson, Luciana Melis, Maria Consagra, Susanna Beltrami, Ariella Vidach, Yong Min Cho, Sara Taylor. E’ stato assistente coreografo di Cesc Gelabert per lo spettacolo Il futuro è in ritardo. Per il Festival Internazionale Castel dei Mondi (Andria) realizza le produzioni Così solido da sprofondarci dentro (2005) e Il signor P. (2008). Nel 2007 è tra i fondatori della In-Stabile compagnia e nel 2008 partecipa con Sottovuoto al festival Danae di Milano. Il suo lavoro depende viene selezionato nel 2009 per la Vetrina Gd’A del Network Anticorpi XL a Ravenna. Nel 2009 danza nell’opera Orfeo ed Euridice con coreografie di Marta Bevilacqua (prod. Arearea) –Festival della Valle d’Itria– e nel 2010 nellaTraviatacon coreografie di Giovanni Di Cicco ( prod. AsLiCo) Nel 2010 è interprete del lavoro Mycelial sketches realizzato dalla Shen Wei Dance Arts per Fabbrica Europa. Dal 2010 al 2013 avvia con Agostino Riola la collaborazione artistica per la creazione del progetto Your Happy Sad Songs. Il progetto, trittico ispirato dal poeta Federico Garcia Lorca, debutta con I Wanna nel 2010 alla vetrina della Giovane danza d’autore di Ravenna e riscuote diversi riconoscimenti che portano la compagnia a prestigiose collaborazioni e ad una residenza artistica presso il Teatros del Canal di Madrid sostenuta da GAI – giovani artisti italiani e dal Ministero dei Beni Culturali, attraverso il progetto di internalizzazione Movin’Up. Il progetto si avvale della prestigiosa coproduzione del Napoli Teatro Festival e debutta nella sua forma completa all’interno degli spazi contemporanei del museo Madre di Napoli. Nel 2012 insieme al regista e performer Agostino Riola crea la compagnia SONENALE’. Riccardo Fusiello è stato selezionato per il progetto europeo Cast away promosso da Etre Lombardia e Fondo Sociale Europeo per una residenza creativa nel 2014 presso Scenekunst ad Aarhus in Danimarca. Un interesse personale per ‘le relazioni umane e la loro densità emotiva’, la riflessione sul pubblico della danza contemporanea e su alcune modalità di ‘fare spettacolo’ spingono Riccardo, in Danimarca, alla creazione della performance Lo spazio delle relazioni. Il lavoro debutta nel 2017 a Bisceglie all’interno di Prospettiva Nevskij – rassegna di danza contemporanea del Sistema Garibaldi e Teatro Pubblico Pugliese e diventa un momento significativo di aperture a modi altri di raccontare la danza, il corpo e le sue specificità. Lo spazio delle relazioni riceve la recensione di Giuseppe Di Stefano su Danza&Danza (marzo 2019) oltre ad altri riconoscimenti, tra i quali, la menzione speciale al festival Troia Teatro e il sostegno della Regione Puglia. Tra il 2018 e 2019, oltre a portare in tourneé la performance Lo spazio delle relazioni , inizia il lavoro per la nuova produzione, Lasciti grazie anche alla Residenza ministeriale realizzata presso Teatri Di Vita di Bologna. Il lavoro di creazione scorre parallelo ad un interesse per la formazione . Riccardo insegna danza contemporanea, conduce laboratori di creazione coreografica e tiene corsi di danza creativa per bambini nell’idea di un approccio nuovo e più funzionale alla danza per le nuove generazioni. I suoi lavori sono stati presentati in diversi festival e teatri italiani come, ad esempio, Festival Internazionale della Creazione Contemporanea (Terni), Festival Exister (Milano), Teatri di Vita (Bologna), Teatro Kismet (Bari), Zona K (Milano), Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria, I Teatri del Sacro (Ascoli Piceno), E45 Napoli Fringe Festival, Festival Ammutinamenti - Vetrina della Giovane Danza d'Autore (Ravenna), Sardegna Teatro (Cagliari), Teatri di Vetro (Roma). Maggiori informazioni su www.sonenale.it

INFO E PRENOTAZIONI promozione@egridanza.com / 366.4308040 / www.egridanza.com

UFFICIO STAMPA: Cristina Negri – cristina.negri@fastwebnet.it - cell. 333 8317018

RASSEGNA INTERSCAMBI COREOGRAFICI. Con il sostegno di MIC - Ministero della Cultura, Regione Piemonte, TAP - Torino Arti Performative, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Comune di Moncalieri In collaborazione con Piemonte dal Vivo, Fondazione Il Maggiore Verbania, CROSS Project, Biblioteca VCO, Museo del Paesaggio, Associazione Casa della Resistenza, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, La Scatola Gialla, METS - Conservatorio di Musica Elettronica di Cuneo, Feliz, StanApp, COORPI, OGR - Torino Con il patrocinio di EDISU, Città di Torino, Città di Moncalieri, Città di Verbania, Città di Cuneo Media partner La Guida, Il Biellese, DanzaSi, Turismo Torino e Provincia, Ciao Tickets