Il popolo silenzioso, il fotografo Tiziano Fratus in mostra . Foto Villa Piazzo

Domenica 7 maggio, alle 16:30, nella meravigliosa cornice di Villa Piazzo a Pettinengo (via Maggia 2) sarà inaugurata la mostra fotografica “Il popolo silenzioso – meditazioni fotografiche tra i grandi alberi d’Italia”, di Tiziano Fratus.

Classe 1975, bergamasco d’origine, Fratus è poeta, scrittore, fotografo, filosofo appassionato di “dendrosofia” (la filosofia degli alberi) e autore di alcuni dei testi più noti del settore.

Nell’ultima sua fatica, “I giganti silenziosi”, edito da Bompiani, scrive: “Un albero è la macchina che madre natura ha progettato per superare i limiti e i secoli che gli altri ospiti del pianeta non possono varcare”. Una passione, la sua, che da parola muta in immagine.

Nel corso degli ultimi anni Fratus ha allestito differenti mostre fotografiche ( https://studiohomoradix.com/expo/ ) la più recente delle quali è appunto “Il Popolo Silenzioso”, che resterà in terra biellese per quasi cinque mesi, sotto il patrocinio del Comune di Pettinengo.

Niente affatto casuale la scelta della location, Come non può scordare chi ha visitato almeno una volta la dimora d’inizio ‘900, Villa Piazzo, sede di numerosi eventi culturali, sorge in un parco storico custode di un secolare patrimonio arboreo. Alcuni suoi esemplari, tra i quali un cedro del Libano e delle querce secolari, sono recentemente stati inseriti nel “Registro regionale degli Alberi Monumentali” ( https://villapiazzo.it/il-parco/ ).

Gli scatti in bianco e nero di Fratus immortalano alcuni tra gli alberi più maestosi e longevi d’Italia, in un viaggio Ideale che comincia dalle Alpi e giunge sino all’estremo sud della Penisola, nel centro caldo del Mare Nostrum.

Per gli appassionati del settore, il giorno precedente l’inaugurazione, sabato 6 maggio alle 16, sempre a Villa Piazzo, si terrà un tavolo di lavoro con esperti di parchi e giardini che sarà aperto a tutto il pubblico interessato.

Contestualmente al vernissage di domenica verrà inoltre presentato il progetto didattico “Il fiore della contentezza”, che vedrà come protagonisti i bambini della scuola primaria di Pettinengo, coordinati da Paolo Cavallini dell’associazione “Piccola Fata”.

Il tema? Come i piccoli immaginano il parco trasformato in una grande “scuola verde” dove imparare cose che non sempre si apprendono facilmente tra le mura di una classe.

Ricordiamo che la mostra resterà aperta sino al 17 settembre, tutti i giorni dalle 9 alle 18.

Per informazioni: villapiazzo@pacefuturo.it o info@pacefuturo.it .