Bando parcheggi a Viverone, prosciolto il Sindaco Carisio

Non luogo a procedere nei confronti del Sindaco di Viverone Renzo Carisio per la vicenda, risalente al 2017, del bando dei parcheggi comunali per la quale Carisio era stato indagato, a partire dal 2019, dalla Guardia di Finanza, e poi sottoposto a richiesta di rinvio a giudizio per il reato di turbativa d’asta.

Carisio commenta così la decisione del Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Biella: “Sono contento che la giustizia abbia fatto positivamente il suo corso. Non avevo dubbi perchè mi ritenevo estraneo ai fatti alla vicenda”.

“Nel 2017 – ricostruisce i fatti Carisio – l’Amministrazione aveva deciso di non gestire più i parcheggi, ma farli amministrare da un privato in quanto richiedevano un notevole impegno in termini di costi e personale. Abbiamo quindi fatto il bando, di cui era responsabile il Responsabile Unico del Procedimento e non il Sindaco. Bando con due partecipanti ed un vincitore. Nel bando, su consiglio scritto di persona che era stata revisore dei conti del Comune, è stata inserita una clausola secondo cui il vincitore avrebbe dovuto riconoscere gli investimenti non ancora ammortizzati del precedente gestore in caso di interruzione anticipata del rapporto, tenuto conto che, per legge, questi investimenti sono ammortizzabili per 30 anni”.

“Nel caso concreto – continua Carisio – il precedente gestore, aveva fatto investimenti ed il suo rapporto è stato interrotto anticipatamente. Abbiamo quindi inserito la clausola secondo cui il vincitore versava a questa ditta gli investimenti non ancora ammortizzati. E’ su questa clausola che si fondava l’accusa di turbativa d’asta. Accusa smontata dal parere scritto di quel revisore dei conti prodotto al GUP. E parere confermato dallo stesso revisore che, convocato dal GUP, ha testimoniato che quella clausola tutelava gli interessi finanziari del Comune”.