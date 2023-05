Auto si ribalta lungo la Cossato Valle Mosso, strada chiusa in entrambi i sensi di marcia, foto Benedetti per newsbiella.it

Brutto incidente oggi venerdì 5 maggio intorno alle 8,15 lungo la sp 232, Cossato Valle Mosso: la dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri giunti sul posto anche per occuparsi della viabilità, ma un'auto si è ribaltata più volte e ha coinvolto anche una seconda vettura. Illeso un conducente, mentre l'altro è stato trasportato in ospedale.

L'incidente è avvenuto sotto la rotonda tra Quaregna e Cossato.

Al momento la strada risulta però chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, due le pattuglie dei Carabinieri giunti sul posto, insieme al personale Anas.