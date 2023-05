A Vigliano, fiamme all'esterno di una casa in ristrutturazione, in azione i Vigili del Fuoco, foto archivio

Incendio nel tardo pomeriggio di oggi intorno alle 18,30 venerdì 5 maggio a Vigliano in via Lungo Cervo all'esterno di un'abitazione in ristrutturazione. Le fiamme fortunatamente non hanno interessato la casa ma solo del materiale del cantiere.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Restano ancora da accertare la cause del rogo.