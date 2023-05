Le classi di informatica dell’ITIS a scuola con Banca Sella

Martedì 18 aprile l’ITIS “Q. Sella” di Biella ha avuto il piacere di ospitare un seminario tenuto da Claudio Zulian, responsabile IT della divisione “Treasury & Financial Markets” di Banca Sella Holding. L’incontro, dedicato alle sei classi del terzo e quarto anno dell’indirizzo informatico, aveva l’obiettivo di creare un nesso fra i concetti teorici e pratici appresi durante le ore scolastiche e l’applicazione di essi in un contesto professionale, altamente specializzato come quello del mondo bancario e della finanza.

Durante le due ore di incontro, Claudio Zulian ha illustrato le situazioni che quotidianamente il suo gruppo di lavoro deve affrontare e risolvere, mettendo l’accento su alcuni aspetti tecnici che sono oggetto del programma di studio degli studenti di Informatica dell’ITIS. Gli studenti hanno, nel complesso, mostrato attenzione ed interesse e, dopo un primo momento di normale titubanza, sono intervenuti con domande sui temi trattati.

Il seminario è stato un momento di formazione utile a motivare ed orientare le aspirazioni degli studenti aprendo didattica e apprendimento al mondo esterno. Per questi motivi, l’ITIS di Biella si impegnerà a riproporre esperienze simili in futuro. Un sentito ringraziamento va a Francesca Biglia e a Claudio Zulian della divisione “Treasury & Financial Markets” di Banca Sella Holding per averci aiutato a realizzare questo primo incontro ed esserne stati i protagonisti assieme agli studenti di informatica.