Come viene spesso insegnato dal punto di vista medico, soprattutto per quanto riguarda le relazioni interpersonali, la disabilità non è certamente una colpa di chi la subisce e che si trova costretto a vivere parte della propria vita in condizioni di difficoltà; si tratta, anzi, di un qualcosa di molto spiacevole per coloro che non sanno come rapportarsi al mondo al 100%, soprattutto per quelle problematiche personali che costringono a trovarsi in sedia a rotelle, ad esempio, e che avranno bisogno sempre di un sostegno da parte di familiari, parenti, amici o altre persone care.

L’importanza di una carrozzina superleggera e perché è importante sceglierla per persone disabili

Tra gli strumenti che possono essere utilizzati, per una persona disabile, e che permetteranno sicuramente di semplificare il proprio processo di gestione di una persona che presenta una forma di disabilità ci sono le carrozzine superleggere. Si tratta di strumenti assolutamente fondamentali, che permetteranno di rendere le persone disabili sicuramente più autonome sotto tutti i punti di vista e che, allo stesso tempo, riusciranno anche a garantire un movimento semplice e sicuro, anche quando ci sono ostacoli naturali o artificiali; ecco quali sono i motivi che permettono di comprendere quale sia l’importanza di una carrozzina superleggera per persone disabili.

Maggiore semplicità negli spostamenti

Il primo motivo che permette di comprendere quale e quanto grande sia l’importanza di una carrozzina superleggera per persone disabili riguarda, naturalmente, la maggiore semplicità negli spostamenti che possono essere realizzati sulla propria sedia a rotelle; quando si utilizza questo strumento, bisogna sempre ricordare che una carrozzina dovrà essere ben inclusa all’interno di uno spazio prevalentemente chiuso, come una casa, dunque i movimenti dovranno essere semplici, per riuscire a garantire tutta l’autonomia possibile ad una persona che presenta forme di disabilità.

Esistono, poi, tanti casi specifici che permettono di comprendere perché le carrozzine devono essere quanto più possibile leggere: il peso della persona disabile, ad esempio, può essere elevato; in altri casi, si potrebbe essere completamente paralizzati nella parte inferiore del corpo, dunque non si sarà in grado di regolare il proprio peso in termini di sensibilità, rendendo lo spostamento più complicato. Insomma, le carrozzine superleggere offrono un sistema sicuramente molto semplice, che permette di garantire spostamenti sicuri e tutt’altro che problematici.

Maggiore semplicità di trasporto

Unito al primo elemento, anche il trasporto rappresenterà un motivo che permette di comprendere il perché della scelta di una carrozzina superleggera. Si immagini, ad esempio, di dover trasportare una persona disabile su per le scale (in assenza di un ascensore o in virtù di un guasto), o semplicemente di dover posizionare la sedia a rotelle in automobile, prima di partire per un viaggio. Come si riuscirebbe a farlo se la carrozzina pesasse troppo? Ovviamente, si tratterebbe di una complicazione aggiuntiva, rispetto al peso della persona: le carrozzine superleggere sono realizzate in modo da ottenere la migliore struttura possibile, che permetterà anche di ottenere una certa garanzia in termini di sicurezza per la persona che presenta una forma di disabilità. Allo stesso tempo, però, con un peso sicuramente minore, la carrozzina in questione garantirà anche un trasporto molto più semplice e veloce.

Autonomia maggiore per le persone disabili

Un ultimo punto su cui è importante premere, soprattutto per quanto riguarda la scelta di una sedia a rotelle, riguarda l’autonomia che vorrà essere recata alle persone disabili; bisogna cercare di mettersi nei panni di chi presenta una forma di disabilità e che, non volendo sempre chiedere o essere aiutato, si sentirà in difficoltà. Le carrozzine superleggere saranno molto più maneggevoli e sicure per gli spostamenti individuali, dunque garantiranno un’autonomia maggiore per le persone disabili.