Covid e vaccini, stasera conferenza con NuovaMente

L’associazione culturale NuovaMente organizza questa sera, venerdì 5 maggio, alle 21nella sede di Biella (Viale Macallè 10) la conferenza” Effetti avversi: Viaggio nella realtà negata dei danneggiati dalla vaccinazione Anti Covid19“.

I drammi e le tragedie delle vittime delle reazioni avverse da vaccino verranno descritte dalla testimonianza di Paola Fara del “Comitato Ascoltami”, che conta oltre 3000 iscritti, e si propone di tutelare i diritti di coloro che, a seguito della somministrazione del vaccino Anticovid19, hanno subìto conseguenze gravissime, spesso letali.

Il Comitato è molto attivo sui social e ogni settimana le interazioni sono da 60.000 a 120.000 circa. Il film “Invisibili”, prodotto dal Comitato, raccoglie le testimonianze di chi ha visto la sua vita cambiare all’improvviso e restituisce sullo schermo la sensazione di impotenza e dolore suscitata dalla consapevolezza di essere in un corpo che si stenta a riconoscere. “In quei mesi ero come morto. Mi sono chiuso in casa”. “Con la prima paralisi riuscivo ancora a scrivere, dopo è stato come se avessi perso i movimenti: do l’impulso e il mio corpo non risponde”. “Io ho perenni fitte al petto e sul fianco; facevo trekking, oggi non riesco nemmeno a correre o a portare la borsa della spesa”.

Oltre alla testimonianza della relatrice, la serata si svolgerà con il contributo della biologa Cristina Fara e del ricercatore indipendente Roberto Blandino.

Prenotazione obbligatoria al 3470537574 fino ad esaurimento posti

Informazioni su www.nuova-mente.org .