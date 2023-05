Anziani e demenze: come orientarsi e chiedere aiuto

Un familiare anziano che si ammala, sintomi che esordiscono all’improvviso e ci si trova spiazzati. A chi chiedere aiuto? Quali servizi di assistenza sono disponibili nel Biellese, chi li mette a disposizione e quanto costano?

A queste domande risponde il Catalogo dei Servizi che è ora pubblicato online per essere consultato e scaricato gratuitamente dalla pagina https://www.mentelocalebiella.it/catalogoservizidemenze/

Il formato digitale è stato scelto perché il Catalogo, che ora ha una trentina di pagine, è destinato ad ampliarsi con l’aggiunta progressiva di nuove offerte e l’aggiornamento costante di quelle già esistenti. Una flessibilità che la stampa su carta non consentirebbe.

I servizi elencati nel Catalogo sono disponibili per la fruizione in due modalità:

• a domicilio

• come prestazione ambulatoriale presso le strutture che aderiscono alla rete del progetto AccompagnaMenti

In base situazione specifica in cui si trova la persona che ha bisogno, si può dunque scegliere che gli operatori vadano direttamente a casa oppure recarsi, in autonomia, nella struttura dove il servizio è attivo.

In entrambi casi, il catalogo vi fornisce sia i recapiti cui rivolgervi, sia un tariffario delle diverse prestazioni.