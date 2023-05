Truffe agli anziani, a Biella la campagna di sensibilizzazione “Apri gli occhi non la porta”

Nella mattina di oggi venerdì 5 maggio in Prefettura, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Prefetto Silvana D'Agostino ed il Sindaco di Biella Claudio Corradino, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa in materia di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, alla presenza del Questore Ciccimarra e dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri Fogliani e della Guardia di Finanza Maragoni, che sarà attuato con la campagna di sensibilizzazione “Apri gli occhi non la porta”.

L’iniziativa è finanziata con una quota del Fondo Unico Giustizia, destinata dal Ministero dell’Interno ai comuni capoluogo di provincia, per la realizzazione di campagne di tipo informativo, formativo e di supporto, anche psicologico alla popolazione anziana, onde scongiurare eventuali situazioni di rischio. Il Prefetto D’Agostino ha voluto, in particolare, sottolineare l’importanza dell’iniziativa e delle risorse messe a disposizione del territorio dal Ministero.

“Si tratta di un fenomeno particolarmente odioso – ha evidenziato il Prefetto – in quanto in grado non soltanto di intaccare il patrimonio, ma di ledere la dignità della vittima, che molto spesso è individuata tra gli appartenenti alle categorie più fragili della società, sino a comprometterne la piena libertà di autodeterminazione. Ecco allora che proprio l’adeguata informazione e la sensibilizzazione di quella parte della popolazione maggiormente esposta a rischio assume un ruolo fondamentale nell’ambito della strategia di prevenzione e di contrasto a tali reati. Le attività di formazione e di divulgazione previste dal progetto richiamano l’attenzione non solo degli anziani, ma anche dei loro cari e di tutti i cittadini poiché, nel campo della sicurezza, facendo sistema si possono conseguire importanti risultati, a difesa del patrimonio di affetti, esperienza e memoria rappresentato proprio dagli anziani”.

“Aderendo a questo protocollo la mia amministrazione intende mettere sull’avviso gli anziani perché sono proprio le persone più in là negli anni a trascorrere più tempo in casa e soprattutto perché spesso conservano all’interno dell’abitazione somme di denaro in contanti e oggetti preziosi – spiega il sindaco Claudio Corradino -. Fate attenzione e diffidate di coloro che si presentano alla porta con l’intenzione di accedere alla vostra abitazione con qualsiasi motivazione; da chi vuole presentarvi offerte commerciali vantaggiose, nonché di coloro che parlandovi anche di aspetti personali e magari facendovi credere di essere un amico o un conoscente di un vostro parente, vi chiede di entrare nella vostra abitazione, o addirittura di consegnargli del denaro. La mia è un’esortazione a fare il massimo per proteggere le persone fragili, che hanno diritto a vivere serenamente nelle nostre comunità”.