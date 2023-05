Quattro nuovi agenti in forza alla Polizia Locale a Biella

Davanti al Sindaco Claudio Corradino, hanno reso giuramento nella sala consigliare di Palazzo Oropa, presenti l’assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola e il Comandante del corpo di Polizia Locale Massimo Migliorini, quattro unità di personale del Corpo di Polizia Locale assunti a tempo indeterminato. La cerimonia di giuramento è stata l’occasione per ribadire ancora una volta “l’importanza del riconoscimento della figura di agente che necessita di essere accompagnato da un proficuo impegno al servizio della collettività – spiegano il sindaco Corradino e il vice sindaco Moscarola -.

Confidiamo in voi e proseguite nel vostro compito volto a garantire la vivibilità sociale e la sicurezza della nostra comunità. Auguri di buon lavoro”. Augurando buon lavoro a Michela Gastaldi, Daniele Lanza, Marco Ribaldone e Veronica Tamaro, il vice sindaco ha sottolineato “l’importanza del compito che voi agenti svolgete al servizio dei cittadini per garantire la vivibilità sociale e la sicurezza urbana della nostra comunità nel totale rispetto delle regole del Codice della Strada. Il nostro referente unico è il cittadino ed è a lui che noi dobbiamo trasmettere i valori della fedeltà, della correttezza e del servizio”.

“A inizio mandato - ha ricordato Moscarola - si ragionava sul piano di assunzioni del Comune; in tale occasione abbiamo accolto e recepito le sollecitazioni e richieste della comandante Migliorini sulla necessità di rinforzare l’organico della Polizia Locale. Credo che stiamo facendo un buon lavoro”. Moscarola ha detto di essere ben consapevole di quale dedizione ogni agente metta nel proprio lavoro: proprio per questo ha rivolto un invito ai nuovi agenti di seguire l’esempio di chi è già in servizio per garantire giorno dopo giorno la sicurezza della città: “Vi auguro pertanto di vivere le vostre vite lavorative in servizio ed al servizio della comunità”.