La biblioteca di Biella sempre più aperta agli studenti: il Comune punta a realizzare sale studio per universitari

Il Comune di Biella ha scelto di partecipare a un bando per la realizzazione di sale studio da mettere a disposizione degli studenti universitari piemontesi.

La decisione è contenuta in una delibera di giunta nella quale si legge che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il giorno 29 aprile, 2023 ore 18:00 e così è stato, il Comune ha inviato la richiesta mettendo a disposizione i locali della biblioteca civica.

Gli interventi ammissibili riguardano: l'apertura di nuove strutture destinate a sale studio per studenti e studentesse universitarie, l' ampliamento degli orari di apertura di strutture già in precedenza destinate allo studio universitario; l' adeguamento funzionale di strutture per migliorare la fruibilità da parte degli studenti e delle studentesse Universitarie; finanziamento dei costi di gestione di strutture nate con il supporto dell’EDISU Piemonte e/o collocate in posizione di particolare rilevanza per lo sviluppo del servizio.

In particolare, si legge nel documento: "Il favorevole accoglimento della domanda di contributo da parte di EDISU comporterebbe per la Biblioteca Civica una maggiore entrata che andrebbe a finanziare i maggiori oneri derivanti dall’incremento del numero delle ore di lavoro erogate dalla cooperativa incaricata dei servizi integrativi ampliando quindi gli orari di apertura del servizio in fascia serale, a condizione di riservare una percentuale dei posti di lettura a favore degli studenti universitari che sono già fruitori del servizio".