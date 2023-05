Mag Gelato sta cercando personale da inserire nel suo staff, in particolare:

- 3 persone per la stagione estiva da maggio a settembre, part-time o full-time.

- 2 persone da inserire nell’organico, full-time, contratto secondo CCNL.

Ti puoi candidare inviando curriculum vitae a magbiellagelato@gmail.com oppure portarlo direttamente in gelateria a Biella, in via Bertodano 7.