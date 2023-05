Cane in auto sotto il sole oltre un'ora nel parcheggio dell'ospedale, un lettore: "Non si fa"

Questa mattina stavo andando all’ospedale di Biella per fare alcuni esami di routine, ma una volta raggiunta la struttura e parcheggiato nel piazzale assolato, ho notato che una macchina poco lontana aveva un finestrino abbassato.

I guaiti mi hanno incuriosito e mi sono diretto verso la macchina per assicurarmi della presenza del conducente, ma una volta raggiunta, la triste verità: era solo e la fessura per rinfrescare l’ambiente era troppo piccola per contrastare il calore che batteva sul tettuccio.

Dopo essermi guardato attorno e cercato in breve qualcuno, sono dovuto entrare per l’appuntamento, ma all’uscita il cane era ancora lì. Sono in molti, troppi i padroni che non si curano a sufficienza dei loro animali domestici ed è per questo che, prima di prendersi questa responsabilità, occorrerebbe pensarci due volte in modo da evitare questi maltrattamenti.