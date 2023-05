2 equipaggi griffati Rally & co alla Targa Florio, FOTO

Terza gara di campionato italiano rally storici in terra siciliana con la disputa del glorioso Targa Florio historic rally, in programma il 5 e 6 maggio con partenza da Palermo ed arrivo a Termini Imerese.

Per la scuderia biellese Rally & co al debutto nella gara isolana la famiglia Anziliero con al volante papà Walter ed alle note la figlia Alyssa che sulla Ford Escort rs 2000 sono pronti a tuffarsi in questa nuova gara che si snoderà su 95 km di tratti cronomentrati suddivisi in 10 prove speciali dai nomi altisonanti quali la ps Targa e la Vincenzo Florio.

Sempre presenti nelle gare di campionato italiano fin qui disputate ed ai nastri di partenza anche in questa occasione i velocissimi Alessandro Bottazzi ed Ilaria Magnani che a bordo della loro Opel corsa gsi punteranno ad un risultato importante sia nella classifica di raggruppamento sia in quella assoluta.