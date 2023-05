Negozi di collina a Biella, Pd: "Prima il Comune concede il finanziamento e poi fa le verifiche", Greggio: "E' prassi non una scelta nostra"

I finanziamenti sui negozi di collina a Biella fanno discutere maggioranza e opposizione. E' di questi giorni un comunicato del Pd Biella in riferimento a un'interrogazione presentata da loro nell'ultimo consiglio comunale, in cui i consiglieri di minoranza fanno riferimento al bando pubblicato dal Comune sostenendo che quest'ultimo abbia "fatto confusione".

"Il Comune ha pubblicato il bando per i finanziamenti ai negozi collinari a novembre 2022 - scrive il Pd in un comunicato - dando solamente una settimana di tempo ai negozianti per presentare domanda, ne sono arrivate 10 e sono state tutte ammesse al finanziamento. Il 27 dicembre 2022 l'amministrazione cittadina ha pubblicato una determinazione nella quale si stabiliva che l'erogazione a favore dei beneficiari sarebbe avvenuta entro un mese. Solo successivamente ha proceduto con la verifica del DURC, il documento che attesta la regolarità contributiva dei commercianti verso INPS e INAIL e quindi solo dopo alcuni mesi sono state rilevate posizioni debitorie per 5 dei 10 negozianti. La regolarità di questa posizione è un requisito che determina l'ammissione o l'esclusione dai contributi, è obbligatoria per ogni sovvenzione, il buon amministratore (ma anche uno solo 'normale') lo verifica prima di comunicare l'assegnazione del contributo ma noi siamo su un altro pianeta: il pianeta Confusione. Oggi sappiamo dalla risposta dell'Assessora Greggio alla nostra interrogazione in Consiglio, a mesi di distanza, che questa condizione pregiudica la possibilità di ricevere il finanziamento, non solo ai 5 negozianti con posizioni debitorie, ma anche ai 5 in regola con i pagamenti! Questo perché il bando è finanziato con il residuo del Fondo Covid 2021, che impone questi vincoli stringenti. La vicenda dei finanziamenti ai negozi collinari è la cartina di tornasole della totale incapacità amministrativa di questa Giunta".

Questa la risposta dell'assessore Greggio: "Non è una scelta nostra il procedimento che è stato adottato, prima non si procedeva in questo modo, mentre ora a fare slittare tutti i tempi sono state un'insieme di ragioni che vanno dalla difficoltà negli accertamenti con le posizioni INPS e INAIL di ciascuna ditta che avvengono entro il portale dedicato, ai ripetuti solleciti alle ditte sulla presentazione di alcuni documenti, ad approfondimenti effettuati con il settore finanziario per il caricamento dei dati e non ultimo il fatto che l'ufficio che si occupa di queste pratiche ha dovuto gestire anche altre priorità legati alla partecipazione a determinati bandi senza un incremento di organico".