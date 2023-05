Il Gruppo Marazzato alla fiera Maison & Loisir di Aosta

La fiera Maison & Loisir, in calendario ad Aosta dal 28 aprile al 1° maggio, si è conclusa con indicazioni positive per il Gruppo Marazzato, presente tramite la sua filiale locale.

L’edizione 2023 del salone dedicato alla casa e al tempo libero ha rappresentato un’opportunità per toccare tutta una serie di tematiche legate alla sostenibilità, ambito in cui Il Gruppo Marazzato vanta una particolare competenza ed esperienza.

Proprio in Valle d’Aosta, infatti, Lucillo Marazzato, ha fondato oltre 70 anni fa la sua impresa di trasporti che si è rapidamente evoluta specializzandosi nei servizi ambientali. Tuttora, con il quartier generale del Gruppo a Vercelli, la filiale di Aosta ne rappresenta una parte importante, che assicura una solida presenza sul territorio oltre ad essere la più grande delle succursali.Oggi la sede è ospitata in un nuovo edificio di proprietà inaugurato nel 2022 in cui opera un team di oltre 20 persone guidate da Andrea Sinigaglia, responsabile della filiale sin dal 1995, Roberto Iatì, specializzato nella bonifica amianto, e gli altri professionisti specializzati in tecnologie e servizi di bonifica, tra cui quelle che riguardano in particolare la rimozione dell’amianto da strutture pubbliche e private e gestione di vari tipi di rifiuti, spurghi civili e industriali, le escavazioni a risucchio e le manutenzioni e ispezioni industriali.

Alla Fiera molta attenzione è stata dedicata al servizio di bonifica dei serbatoi, che si rivolge ad esempio a tutti coloro che hanno cambiato sistema di riscaldamento e si ritrovano ora con la necessità di smaltire un vecchio serbatoio di gasolio situato in giardino o nei pressi della propria abitazione. L’azienda, oltre allo smaltimento, propone se fattibile anche l’opportunità del suo recupero, dell’inertizzazione o conversione ad altri usi, come per esempio alla raccolta di acqua o altri liquidi.

